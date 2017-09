Διεθνής Συνδιάσκεψη στο Βόλο με θέμα «Ορθοδοξία και διαθρησκειακός διάλογος στην εποχή της εκκοσμίκευσης»

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας και Θρησκευτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο) διοργανώνουν στις 15-16 Σεπτεμβρίου 2017 διεθνή συνδιάσκεψη στο Συνεδριακό Κέντρο Μελισσατίκων με θέμα «Ορθοδοξία και διαθρησκειακός διάλογος στην εποχή της εκκοσμίκευσης».

Η συνδιάσκεψη θα διερευνήσει τη φύση και την ιστορία των διαθρησκειακών συναντήσεων από ορθόδοξη χριστιανική προοπτική. Επίσης, θα εξετάσει τις ποικίλες χριστιανικές θεολογίες για τις θρησκείες (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικά νέου κλάδου της «συγκριτικής θεολογίας»), καθώς και τις επί μέρους πρακτικές του διαθρησκειακού διαλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θέση του τελευταίου στη δημόσια σφαίρα κατά την περίοδο μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας (Κρήτη, Ιούνιος 2016).

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, ένα κλασικό ερώτημα που απασχολεί τους χριστιανούς όλων των παραδόσεων είναι εάν οι πιστοί των άλλων θρησκειών δύνανται να «σωθούν» ή, γενικότερα, αν υπάρχουν άλλες θρησκευτικές παραδόσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν απολύτρωση πέρα από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Η συνδιάσκεψη έχει σκοπό να προσπελάσει με κριτικό πνεύμα και από μια ορθόδοξη σκοπιά, με έμφαση στην πατερική διδασκαλία, όλα τα κυρίαρχα «μοντέλα» θεολογίας των θρησκειών τα οποία συζητούν τη λύτρωση στο πλαίσιο των άλλων θρησκειών, όπως λ.χ. το μοντέλο του αποκλεισμού, το περιληπτικό, του πλουραλισμού, κ.ά., τις μετα-φιλελεύθερες κριτικές των μοντέλων αυτών, όπως και τη σύγχρονη στροφή προς τη «συγκριτική θεολογία», μακριά από τα αφηρημένα θέματα της σωτηριολογίας, προς μια προσεκτική μελέτη, από την πλευρά των χριστιανών θεολόγων, των κειμένων και των τελετουργιών των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων.

Μεταξύ των ομιλητών της συνδιάσκεψης είναι:

π. Andrew Louth, Ομ. Καθηγητής Πατερικών και Βυζαντινών Σπουδών Πανεπιστημίου Durham (Ηνωμένο Βασίλειο), Επίτιμος Εταίρος Θεολογικής Σχολής Ελεύθερου Πανεπιστημίου Άμστερνταμ (Ολλανδία)

π. Εμμανουήλ Κλάψης, Καθηγητής Ελληνορθόδοξης Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης (ΗΠΑ)

Πέτρος Βασιλειάδης, Ομ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Paul Ladouceur, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής (Trinity College) Πανεπιστημίου Τορόντο) και Ινστιτούτου Ορθόδοξης Θεολογίας Μόντρεαλ (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Καναδάς)

Αγγελική Ζιάκα, Αν. Καθηγήτρια Θρησκειολογίας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Brandon Gallaher, Λέκτορας Συστηματικής και Συγκριτικής Θεολογίας Πανεπιστημίου Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο)

Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ. Θ., Διδάσκων στο ΕΑΠ, Αρχισυντάκτης περιοδικού Σύναξη

Νικόλαος Ασπρούλης, Δρ. Θ., Αναπληρωτής Διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Christine Mangala Frost, Διδάσκουσα και Ερευνητικός Εταίρος, Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών (Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο)

Julia Konstantinovsky, Διδάσκουσα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο)

Marko Vilotic, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Βελιγραδίου (Σερβία) και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Φιλοσοφίας και Θεολογίας (Trebinje, Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

π. Tikhon Vasilyev, Υποψ. Διδάκτωρ, Wolfson College Πανεπιστημίου Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η γλώσσα της συνδιάσκεψης είναι η αγγλική. Για συμμετοχή απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με τη Γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών (τηλ. +3024210-93553, ή στο giannoutaki@acadimia.org, κα Βαλίλα Γιαννουτάκη).

Ακολουθεί το πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης

VOLOS ACADEMY FOR THEOLOGICAL STUDIES

AND

THE DEPARTMENT OF THEOLOGY AND RELIGION

OF EXETER UNIVERSITY

International Consultation:

Eastern Orthodoxy and Inter-Religious Encounter in a Secular Age

Thessalia Conference Center,

Melissatika, Volos, 15-17 September 2017

Programme

Friday, September 15, 2017

17.00-17.15: Registrations

First Session

Moderator:

Dr. Pantelis Kalaitzidis

Director, Volos Academy for Theological Studies

17.30-17.50: Opening-Greetings

17.50-18.10: Dr. Marko Vilotic, Assistant Professor, Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade (Serbia), and Member of the Steering Committee of the Center for Philosophy and Theology (Trebinje, Bosnia and Herzegovina)

Prolegomena for an Affirmative Orthodox Theology of Religions

18.10-18.30: Discussion

18.30-19.00: Coffee-break

Second Session

Moderator:

Dr. Athanasios N. Papathanasiou

Lecturer, Hellenic Open University, Editor in Chief of Synaxi

19.00-19.20: Dr. Petros Vassiliadis, Professor Emeritus, University of Thessaloniki (Greece)

Eastern Orthodoxy and Inter-Faith Dialogue in a Secular Age

19.20-19.40: Rev. Dr. Emmanuel Clapsis, Archbishop Iakovos Professor of Orthodox Theology, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Boston, USA)

The Dynamics of Inter-Religious Dialogue

19.40-20.15: Discussion

20.30: Dinner, Thessalia Conference Center

Saturday, September 16, 2017

Third Session

Moderator:

Dr. Angeliki Ziaka

Associate Professor, University of Thessaloniki

09.30-09.50: Dr. Brandon Gallaher, Lecturer of Systematic and Comparative Theology, Exeter University (UK)

Word, the Words and the Trinity: An Eastern Orthodox Theology of Religions

09.50-10.10: Dr. Julia Konstantinovsky, Tutor, School of Theology, Oxford University (UK)

Spiritual Fathers of the Church on how to relate to other religions: hatred of enemies, discussion or Christian love?

10.10-10.40: Discussion

10.40-11.00: Coffee-Break

Fourth Session

Moderator:

Dr. Marko Vilotic

Assistant Professor, Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade

11.00-11.20: Dr. Athanasios N. Papathanasiou, Lecturer, Hellenic Open University, Editor in Chief of Synaxi (Athens, Greece)

Comparative Theology and the Orthodox: An inquiry into the tension between faith and the religious other, differences and dichotomies

11.20-11.40: Rev. Dr. Andrew Louth, Professor Emeritus of Patristic and Byzantine Studies at Durham University (UK), Honorary Fellow, Faculty of Theology, Vrije Universiteit (Amsterdam, The Netherlands)

Philip Sherrard: An Orthodox Approach to Christianity and the World Religions

11.40-12.10: Discussion

12.10-15.00: Lunch – free time

Fifth Session

Moderator:

Dr. Petros Vassiliadis

Professor Emeritus, University of Thessaloniki

15.00-15.20: Dr. Nikolaos Asproulis, Deputy Director, Volos Academy for Theological Studies

World Ecclesiology: Towards an Orthodox Theology of Religions

15.20-15.40: Dr. Paul Ladouceur, Trinity College (University of Toronto), Montreal Institute of Orthodox Theology (Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval, Canada) (Skype presentation)

Religious Diversity in Modern Orthodox Thought

15.40-16.00: Discussion

16.00-16.30: Coffee break

Sixth Session

Moderator:

Dr. Brandon Gallaher

Lecturer of Systematic and Comparative Theology, Exeter University (UK)

16.30-16.50: Dr. Angeliki Ziaka, Associate Professor, University of Thessaloniki (Greece)

Intereligious Dialogue in times of adversity: Christian and Muslim responsibility

16.50-17.10: Dr. Christine Mangala Frost, Lecturer and Research Associate, Institute for Orthodox Christian Studies (Cambridge, UK) (in absentia)

A Reflection on the Challenges and Problems of Interfaith Dialogue as exemplified by translations of The Lord’s Prayer into Sanskrit

17.10-17.30: Rev. Tikhon Vasylev, PhD Candidate, Wolfson College, Oxford University (UK)

Christian Dialogue with Taoism in the works of St Nikolai Velimirovich and Father Alexander Men

17.30-18.15: Discussion

19.00: Dinner/ Local restaurant

Free Evening

Sunday, September 17, 2017

7.30-10.30: Matins and Divine Liturgy

Departures