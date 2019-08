Διεθνής ερευνητική συνάντηση στο Πήλιο

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνουν το 3ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) στη Μακρινίτσα, Πηλίου, από τις 21 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου.

Το Pelion Summer Lab είναι διεθνής ερευνητική συνάντηση που οργανώνεται σε ετήσια βάση στο Πήλιο και στοχεύει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις τομές του ακαδημαϊκού, του κοινωνικού και του πολιτικού. Συμμετέχουν φέτος προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και από πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Leicester στην Αγγλία, Carleton University και University of Toronto στον Καναδά και University of Duisburg – Essen στη Γερμανία).

Η φετινή θεματική έχει τίτλο Data & Power και αφορά στο κρίσιμο ζήτημα του πως διαδικασίες όπως η συλλογή, διαχείριση και «εξόρυξη» δεδομένων μέσω αλγορίθμων έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης.