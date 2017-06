Διεθνής ερευνητική συνάντηση στη Μονή Πάου

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας οργανώνει ημερίδα στις 29 Ιουλίου στο Χόρτο Πηλίου, στον χώρο εκδηλώσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος ‘Αγγελίνης – Χατζηνίκου Horton Cultural Foundation’ με τίτλο Democracy and Dissent (Δημοκρατία κι αμφισβήτηση) – η οποία θα αναπτύξει επίκαιρες διεπιστημονικές συζητήσεις για τη σύγχρονη παγκόσμια συνθήκη. Θα συνυφαίνει τις θεωρητικές αυτές συζητήσεις με εθνογραφικές και ιστορικές μελέτες περιπτώσεις σύγκρουσης και αμφισβήτησης σε διάφορα καθεστώτα και καταστάσεις αποκλεισμού και επισφάλειας. Οι συζητήσεις θα γίνουν στα αγγλικά.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής διεθνούς θερινού εργαστήριου με τίτλο «Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities». Το εργαστήρι θα λάβει χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Π.Θ. στην Αργαλαστή (μ. Πάου) από τις 25 Ιουνίου ως της 5 Ιουλίου, 2017.

Το Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) είναι μια διεθνής ερευνητική συνάντηση, η οποία θα λάβει χώρα στη Μονή Πάου με προσκεκλημένους καθηγήτριες και καθηγητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών από σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού (Columbia University της Νέας Yόρκης, University of West Sydney της Αυστραλίας, University of Witwatersrand της Νότιας Αφρικής) και την Ελλάδα (Πάντειο, ΑΠΘ). Θα συμμετάσχουν 20 φοιτητές και φοιτήριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το φετινό θέμα της συνάντησης –Democracy and Dissent (Δημοκρατία κι αμφισβήτηση)– θα αναπτύξει επίκαιρες διεπιστημονικές συζητήσεις για σύγχρονη παγκόσμια συνθήκη. Θα συνυφαίνει τις θεωρητικές αυτές συζητήσεις με εθνογραφικές και ιστορικές μελέτες περιπτώσεις σύγκρουσης και αμφισβήτησης σε διάφορα καθεστώτα και καταστάσεις αποκλεισμού και επισφάλειας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα μας απασχολήσει έμμεσα και άμεσα την επίμαχη θέση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη σημερινή συνθήκη, δεν βλέπουμε τη συνάντηση απλώς ως έναν εναλλακτικό χωρόχρονο για να βρεθούμε. Αντίθετα, τη θεωρούμε μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να πειραματιστούμε και να αναστοχαστούμε πάνω στο κρίσιμο ζήτημα του πως να αναπτύξουμε με το πιο αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο κοινότητες μάθησης και διανοητικής ανταλλαγής, αντάξιες των σημερινών παγκόσμιων προσκλήσεων».