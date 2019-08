Διεθνής αναγνώριση για Βολιώτη αρχιτέκτονα

Ο Βολιώτης αρχιτέκτονας Βασίλης Σγούτας αναδείχθηκε επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA).

Η UIA είναι η μοναδική διεθνής ένωση αρχιτεκτόνων. Έχει 115 κράτη μέλη που εκπροσωπούν πάνω από 2.5 εκατομμύρια αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο. Ο ίδιος ήταν πρόεδρος την τριετία 1999-2002.

Στα 71 χρόνια της ιστορίας της UIA, από το 1948 οπότε ιδρύθηκε στη Λοζάνη, έχουν υπάρξει τρείς επίτιμοι πρόεδροι – και οι τρείς ήταν ιδρυτικά μέλη της UIA το 1948. Πρώτος, το 1948 ο διάσημος Γάλλος αρχιτέκτων Auguste Perret. Μετά, το 1953, ο Άγγλος πρώτος πρόεδρος της UIA Sir Patrick Abercrombie και τρίτος, το 1969, ο επίσης Γάλλος επί πολλά έτη γενικός γραμματέας της UIA Pierre Vago.

Η διεθνής αναγνώριση του Βασίλη Σγούτα είναι επιστέγασμα μιας πολυετούς προσφοράς και εγρήγορσης απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας που η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αγνοήσει. Πρόεδρος ο ίδιος της UIA, από το 1999 ώς το 2002, ο Βασίλης Σγούτας είναι από τους λίγους αρχιτέκτονες της γενιάς του με τόσο έντονα ανεπτυγμένη την κοινωνική συνείδηση. Στην απονομή της μεγάλης διάκρισης, η UIA τον ευχαρίστησε επί της ουσίας για όλα τα χρόνια αφοσίωσης και προσφοράς απονέμοντάς του τον τίτλο του επίτιμου προέδρου.

Ο Βασίλης Σγούτας είναι δισέγγονος δύο δημάρχων Βόλου – του Κωνσταντίνου Γκλαβάνη και του Αλκιβιάδη Νικολαΐδη, ο οποίος είχε εκλεγεί πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου και, για ένα διάστημα, ήταν δημαρχεύων.

Το 2009 το ΤΕΕ Μαγνησίας τον τίμησε, σε ειδική τελετή στο Ξενία Βόλου, «για την πολυετή προσφορά του στην επιστήμη της αρχιτεκτονικής».

Είναι εκείνος που έδωσε σάρκα και οστά στο όραμα του Μιχάλη Κακογιάννη για ένα πολιτιστικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, εκφράζοντάς το μέσα από αρχιτεκτονικές φόρμες. Ο Βασίλης Σγούτας, διακεκριμένος αρχιτέκτων της χώρας μας που, μεταξύ άλλων, ηγήθηκε της υλοποίησης ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Πολιτισμού για να στεγάζει τη δραστηριότητα του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, αποδεικνύει πως οι Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ να διαπρέπουν παγκοσμίως, υποχρεώνοντας ειδήμονες αλλά και πλατύ κοινό να θαυμάζουν και να τιμούν έργα τους, όταν αυτά πηγάζουν από εκείνη την αστείρευτη ελληνική διάνοια, αλλά βεβαίως και την άρτια επαγγελματική κατάρτιση.

Το 2007, η UIA θέσπισε βραβείο στο όνομα του Βασίλη Σγούτα (Vassilis Sgoutas Prize) για να βραβεύει αρχιτέκτονες που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε περιοχές με πληθυσμούς που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

O ίδιος έχει μιλήσει για όλα αυτά τα μείζονα θέματα για τα αστικά οικοσυστήματα του 21ου αιώνα στο πρόσφατο βιβλίο του.

Τo βιβλίο με τίτλο «Α Journey With the Architects of the World» εκδόθηκε στο Βερολίνο από τον οίκο Jovis και έχει την πρωτοτυπία να είναι ένα βιβλίο προσωπικό όσο και ένα βιβλίο δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση, η σύμπλευση της πορείας του Βασίλη Σγούτα με την ανθολόγηση σημαντικών διεθνών γεγονότων στην αρχιτεκτονική σκηνή και η ανάδειξη επιδραστικών προσωπικοτήτων συντείνουν σε ένα άτυπο ανθολόγιο, καθώς περιλαμβάνεται και «ένα ημερολόγιο με πάνω από 150 αναφορές σε εμπειρίες και σκέψεις που πηγάζουν από γεγονότα σχετικά με αρχιτέκτονες και αρχιτεκτονική και στις πέντε ηπείρους».

Ο ευγενής της ελληνικής αρχιτεκτονικής

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων τίμησε σε μια εξαιρετικά σημαντική ειδική εκδήλωση, στις 25 Ιουνίου στα γραφεία του στην οδό Βρυσακίου 15 στο Μοναστηράκι, τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Βασίλη Σγούτα, ως πρώτο επίτιμο πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Φόρουμ για τον Μαζικό Τουρισμό στις Ιστορικές Πόλεις, που πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Ιουνίου 2019, στο Μπακού πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ Δημήτρης Ξυνομηλάκης, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ και του Ελληνικού Τεχνικού κόσμου Ντίνος Μακέδος και ο αντιπρόεδρος της UIA Νίκος Φιντικάκης. Η αναγνώριση του έργου του Βασίλη Σγούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η στάση ζωής του σε ένα διεθνές και ανταγωνιστικό περιβάλλον και η αναγνωρισμένη αρχιτεκτονική σκέψη του, αναμφίβολα είναι χαρακτηριστικά στοιχεία που σκιαγραφούν ένα πρόσωπο άξιο για μια τόσο μεγάλη τιμητική διάκριση, όπως επισημάνθηκε. Ένας ευγενής της ελληνικής αρχιτεκτονικής, άνθρωπος με βαθιά παιδεία, διεθνή δράση, γνώση του ελληνικού περιβάλλοντος και με συνείδηση της ιστορικής συνέχειας. Η Ελλάδα και οι Έλληνες Αρχιτέκτονες αισθάνθηκαν για μια ακόμα φορά περήφανοι γύρω του, σε μια απλή, ταπεινή «δωρική» εκδήλωση, όπως την χαρακτήρισε ο κ. Μακέδος.