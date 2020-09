Διεθνές Συνέδριο από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «1st International Conference on English for Specific Purposes (E.S.P.), English for Academic Purposes (E.A.P.) & Applied Linguistics (A.L.). Teaching Trends & Practices in E.A.P. / E.S.P.» διοργανώνεται για πρώτη φορά από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε αγαστή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020 και θα λάβει χώρα διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού. Απευθύνεται σε καθηγητές της Αγγλικής Γλώσσας για ακαδημαϊκούς και ειδικούς σκοπούς, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων παγκοσμίως, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες, καθώς και σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου αποτελεί η συμβολή στις προκλήσεις και τις προοπτικές της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ιδιαίτερες συνθήκες της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης παγκοσμίως. Επιδιώξεις του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς και από ερευνητές και ερευνήτριες όλων των βαθμίδων μελετών και νέων προσεγγίσεων της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η προώθηση του γόνιμου επιστημονικού διαλόγου και η διεθνής ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία, με προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαο Σηφάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://eapthessaly.wixsite.com/eapthessaly.