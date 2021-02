Διαύλους επικοινωνίας με την Ευρώπη ανοίγει το Γυμνάσιο Ιωλκού

Παρά τις δυσκολίες της εποχής λόγω του κορωνοϊού και ό,τι αποφέρει, με τα σχολεία μια να λειτουργούν με διά ζώσης μαθήματα και μία με τηλεκπαίδευση, οι μαθητές του Γυμνασίου Ιωλκού υλοποιούν τρία ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Στόχος της συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα είναι η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις νέες ιδέες και τους ανθρώπους της σύγχρονης Ευρώπης.

Η υλοποίηση του πρώτου προγράμματος με τίτλο «Steam by Steam» ξεκίνησε το σχολικό έτος 2019-2020. Τον Ιανουάριο του 2021 παρουσιάστηκαν στη σχολική κοινότητα και τους Ευρωπαίους εταίρους τα projects που εκπονήθηκαν «Κατασκευή και στολισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου» και «Πέτρινα Γεφύρια». Λόγω της πανδημίας οι εργασίες παρουσιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας zoom και – κατά γενική ομολογία – η όλη προσπάθεια στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου έγινε η παρουσίαση δύο μαθημάτων από μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου Ιωλκού, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Steam by Steam» και με βασικό θέμα «Learning to Learn» («Μαθαίνω πώς να μάθω»). Το ένα μάθημα αφορούσε στην κατασκευή ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου από απλά υλικά και με στολίδια origami. Το δεύτερο μάθημα αφορούσε στα πέτρινα γεφύρια και τα μυστικά της κατασκευής τους. Τα μαθήματα παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση και οι μαθητές δούλεψαν εξ αποστάσεως με τους καθηγητές τους φέρνοντας ένα άψογο αποτέλεσμα. Η παρουσίαση πραγματικά ήταν υπέροχη και οι μαθητές άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους εταίρους χαρακτηρίζοντάς την ως πρότυπη.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Back to our roots» υλοποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος με τη συμμετοχή 4 χωρών, της Ιταλίας, της Μάλτας, Ισπανίας και της Ελλάδας.

Το τρίτο πρόγραμμα με τίτλο «Healthy mind – Healthy environement – Healthy body» υλοποιείται επίσης κατά το τρέχον σχολικό έτος με τη συμμετοχή 5 χωρών, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.

«Οι εμπειρίες από την έως τώρα συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μοναδικές» τόνισε η διευθύντρια του Γυμνασίου Ιωλκού κ. Ευαγγελία Μπαλαμώτη για να προσθέσει: «Μόνο θετικά μπορούμε να αποκομίσουμε από τη συμμετοχή μας σε αντίστοιχα προγράμματα».

Όσον αφορά στον στόχο, όπως η ίδια επισήμανε, «είναι να δίνουμε ως σχολική κοινότητα κάθε χρόνο το παρόν σε ευρωπαϊκά προγράμματα δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας με την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις νέες ιδέες και τους ανθρώπους της σύγχρονης Ευρώπης. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στη νέα γενιά των Ευρωπαίων πολιτών, των μαθητών μας».

Υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο www.gymiolkou.gr/.