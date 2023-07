Διαθρησκειακή συνάντηση “Ακολουθώντας τα βήματα των δικαίων για την προστασία του μέλλοντος”

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Ιουλίου, η πρώτη διαθρησκειακή συνάντηση με τίτλο «Ακολουθώντας τα βήματα των Δικαίων για την προστασία του μέλλοντος» (“In the Footsteps of the Righteous to Protect the Future”), ανάμεσα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου και στο αμερικανικό Ινστιτούτο Βενιαμίν Φέρεντς για την Ηθική, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Ολοκαύτωμα (Benjamin Ferencz Institute for Ethics, Human Rights and the Holocaust).

Η συνάντηση που διοργανώθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη της Ακαδημίας αρχιμανδρίτη Φιλόθεο Μαρούδα, αποτέλεσε τρόπον τινά συνέχεια της ομιλίας του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, το 2019, σχετικά με τις σχέσεις Ορθοδοξίας και Ιουδαϊσμού. Από την ελληνική πλευρά, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, o διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Παντελής Καλαϊτζίδης, ο αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Μαρούδας και ο εκπρόσωπος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου Βίκτωρ Σακκής, οι οποίοι υπογράμμισαν τις εξαιρετικά φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις δυο κοινότητες στην περιοχή της Μαγνησίας, που είχαν ως αποτέλεσμα της διάσωση του μεγαλύτερου μέρους των Εβραίων του Βόλου (ένα 74%) στα δύσκολα χρόνια της ναζιστικής κατοχής. Εξήραν την σημασία της ενσωμάτωσης του εβραϊκού στοιχείου στην τοπική κοινωνία και τόνισαν τα πολλά κοινά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στα δυο θρησκεύματα. Από την αμερικανική πλευρά, τον λόγο έλαβαν η διευθύντρια του Ινστιτούτου Φέρεντς Στέισυ Γκάλιν και ο ραββίνος Μάικλ Ποντ, οι οποίοι εξέφρασαν τη χαρά τους για τη αδελφική υποδοχή και την θερμή ατμόσφαιρα που συναντούν στην Ελλάδα, και απένειμαν τιμητικά διπλώματα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, τον Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο, τον αρχιμανδρίτη Φιλόθεο και την Ισραηλιτική Κοινότητα του Βόλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Θεσσαλία» στα Μελισσάτικα του Βόλου ενώ στη συνέχεια η αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου Φέρεντς επισκέφτηκε το μνημείο των Εβραίων του Βόλου που έπεσαν θύματα της ναζιστικής κατοχής, την Εβραϊκή Συναγωγή του Βόλου, όπου ξεναγήθηκε από τον αντιπρόσωπο της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Βίκτωρα Σακκή, και εν τέλει την έκθεση «Οι Εβραίοι του Βόλου» που λειτουργεί αυτό το διάστημα στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου.