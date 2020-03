Ιδιοκτήτες σπιτιών με βραχυχρόνια μίσθωση τα διαθέτουν δωρεάν σε γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε να αποφύγουν την επαφή με τα μέλη και με τους οικείους τους. Η ομάδα, που δημιουργήθηκε στο facebook, μέχρι χθες το μεσημέρι αποτελούνταν από 179 άτομα και η ονομασία της είναι «I offer my AIRBNB home for FREE to vulnerable people due to coronavirus». Μέχρι χθες η πλειονότητα αφορούσε σε σπίτια στην Αθήνα, αλλά αναμένεται τα προσφερόμενα σπίτια να αυξάνονται, όσο γίνεται γνωστή η πρωτοβουλία.

Λ.Α.