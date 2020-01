Διάσκεψη του Βερολίνου: Kατάπαυση του πυρός αποφάσισαν οι παγκόσμιοι ηγέτες

Oλοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00 η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Η Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη, ως οικοδεσπότες της διάσκεψης, αγωνίστηκαν να επαναφέρουν τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ στη διπλωματία αφότου ο στρατάρχης εγκατέλειψε τις συνομιλίες και περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής πετρελαίου έχει σταματήσει στις περιοχές που ελέγχει.

Σύμφωνα με την FAZ οι ηγέτες που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου δεσμεύτηκαν να συμμορφωθούν με το εμπάργκο όπλων και δεσμεύτηκαν να τερματίσουν τη στρατιωτική στήριξη στις πλευρές εμφύλιου πολέμου. Στο μεταξύ όπως μετέδωσε το Sputnik επικαλούμενο πηγή, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο πριν τις 20:00 αποχώρησε από τη Διάσκεψη. Ωστόσο στην Καγκελαρία, παρέμεινε ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη Τύπου της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, του ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη Γασάν Σαλαμέ και του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μαας για τα αποτέλεσματα της συνάντησης.

Μέρκελ: Βασικό ζητούμενο η κατάπαυση του πυρός

Οι συμμετέχοντες στην Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη συμφώνησαν σε συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής επίλυσης της κρίσης, δήλωσε πριν από λίγο η Καγκελάριος ‘Ανγκελα Μέρκελ.

Το βασικό ζητούμενο είναι η κατάπαυση του πυρός, εξήγησε και πρόσθεσε ότι το πώς αυτή θα διατηρηθεί, εφόσον επιτευχθεί, θα είναι αντικείμενο μελλοντικών διαδικασιών. Σε αυτές τις διαδικασίες θα συμμετάσχουν και χώρες οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στην σημερινή σύνοδο, διευκρίνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Μπορούμε να πούμε ότι όλοι συμφώνησαν ότι θέλουμε να σεβαστούμε το εμπάργκο όπλων», δήλωσε η κυρία Μέρκελ και πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην κρίση της Λιβύης και ότι κάτι τέτοιο απλώς θα επιδείνωνε την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Η καγκελάριος μίλησε ακόμη για μια νέα πολιτική προσπάθεια και για μια ώθηση στην στήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών.

Γκουτέρες: Τις επόμενες μέρες διάλογος για λύση

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως «υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών θα διεξαχθεί διάλογος για λύση στο θέμα της Λιβύης. Αποφασίστηκε μια εκεχειρία, ώστε να υπάρξει παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θα οργανώσουμε στη Γενεύη μια συνάντηση της στρατιωτικής επιτροπής [της Λιβύης] τις επόμενες μέρες».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέφερε ότι «το θέμα δεν λήγει σήμερα, γι’ αυτό δημιουργήσαμε και επιτροπές». Παράλληλα υπογράμμισε ότι σε αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν και κράτη που δεν εκπροσωπήθηκαν στη διάσκεψη του Βερολίνου.

Μακρόν: Στοπ στην αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στη Λιβύη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζήτησε «να σταματήσει» η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

«Οφείλω να σας εκφράσω τη ζωηρή ανησυχία που μου εμπνέει η άφιξη σύρων και ξένων μαχητών στην πόλη της Τρίπολης, αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σ’ αυτή τη διάσκεψη του Βερολίνου, σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβασής του και ενώ η Άγκυρα κατηγορείται πως έχει στείλει στην πρωτεύουσα της Λιβύης μερικές εκατοντάδες σύρους μαχητές. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να διαπραγματευθεί τους όρους μιας εκεχειρίας στη Λιβύη χωρίς κανένα από τα εμπόλεμα μέρη να θέτει προϋποθέσεις, δήλωσε ακόμη ο Μακρόν.

Μακρόν και Ερντογάν δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα

Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Τούρκος ομόλογός του βρέθηκαν δίπλα δίπλα για τις ανάγκες της οικογενειακής φωτογραφίας. Ωστόσο οι δύο ηγέτες τις στιγμές που βρέθηκαν κοντά δεν αντάλλαξαν ούτε ένα βλέμμα. Άλλωστε ουκ ολίγες φορές ο πρόεδρος Μακρόν έχει ασκήσει κριτική στον Σουλτάνο, με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κυπριακή ΑΟΖ.

