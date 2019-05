Διάσημος DJ σκοτώθηκε περνώντας μέσα από τζαμαρία για να σώσει φίλη του

Ο Αυστραλός DJ Adam Sky βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του στο Μπαλί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε με μία λιτή ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους φανς του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Adam Neat εντοπίστηκε γυμνός μέσα σε μία λίμνη αίματος μετά το θανάσιμο τραυματισμό του από γυάλινη πόρτα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του news.com.au.

Η εργαζόμενη στην ομάδα του και φίλη του, Zoia Lukiantceva, έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων και έσπασε το πόδι της, από πισίνα όπου διατηρούσε στο διαμέρισμά του ο DJ. Εκείνος, στην προσπάθειά του να της δώσει τις πρώτες βοήθειες, τραυματίστηκε σε κεντρική αρτηρία του χεριού του από γυαλί της πόρτας που έσπασε κατά το πέρασμά του.

Popular Australian DJ Adam Sky has been found dead – lying in a pool of blood – at a luxury resort in Bali. @renaehenry9 #9News pic.twitter.com/LkMTZRFbzq

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) May 5, 2019