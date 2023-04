Διαρροή στο Πεντάγωνο: Πώς ο 21χρονος Τεσέιρα απέκτησε πρόσβαση στα απόρρητα έγγραφα των ΗΠΑ

Ομοσπονδιακό δικαστήριο απήγγειλε χθες, Παρασκευή, κατηγορίες στον νεαρό στρατιωτικό Τζακ Τεσέιρα, που είναι ύποπτος για τη διαρροή σειράς διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία έφερε σε δύσκολη θέση την Ουάσινγκτον. Ο 21χρονος Τζακ Ντάγκλας Τεσέιρα παρουσιάστηκε χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βοστώνης, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, όπου εμφανίστηκε με στολή κρατούμενου.

Το μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης κατηγορείται για «μη εξουσιοδοτημένη διατήρηση και μετάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική άμυνα» και «μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση και διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων ή υλικού», σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Για τις δύο αυτές κατηγορίες μπορούν να του επιβληθούν ποινές κάθειρξης 10 ετών και 5 ετών αντίστοιχα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ δεσμεύτηκε να ζητήσει να επιβληθούν «πολύ βαριές ποινές».

Breaking: Law enforcement arrested Jack Teixeira Thursday in connection with the leaking of classified documents that have been posted online, per US official. via @evanperez

Teixeira, a 21-year-old, is a member of the Massachusetts Air National Guard.

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) April 13, 2023