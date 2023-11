Διαρροή νερού εν πτήσει μέσα στην καμπίνα αεροσκάφους της Air India – βίντεο

Αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερη κατάσταση βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι επιβάτες πτήσης της Air India, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Δελχί στο Γκάτγουικ του Λονδίνου.

Περίπου στα μισά της πτήσης, οι επιβάτες που βρίσκονταν στην καμπίνα του αεροσκάφους Boeing B787 Dreamliner άρχισαν να αισθάνονται… σταγόνες νερού να πέφτουν στα κεφάλια τους, λόγω διαρροής η οποία ξεκίνησε από τους χώρους αποθήκευσης.

Μέλος του πληρώματος ενημέρωσε για τη διαρροή αυτή, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες (πιθανολογείται πως μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα στο σύστημα ψύξης) και το αξιοσημείωτο είναι πως οι επιβάτες… δεν έδειξαν να επηρεάζονται ιδιαίτερα, όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

WATCH

Mid-flight from Delhi to London Gatwick Airport, Air India Boeing B787 Dreamliner experienced a cabin leak from overhead storage, possibly due to condensation. Cabin crew actively worked to address the situation. pic.twitter.com/9BMPi7pJq5

— Insider Corner (@insiderscorner) November 26, 2023