Διαρροή εγγράφων από το Πεντάγωνο: Πώς κατάφεραν να εντοπίσουν τον βασικό ύποπτο – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνέλαβε τον 21χρονο Τζακ Τεϊσέιρα, ύποπτο για τις πρόσφατες διαρροές πληροφοριών του Πενταγώνου στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ. Η σύλληψη έγινε «σε σχέση με έρευνα για την εικαζόμενη μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση, διατήρηση και διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών εθνικής άμυνας», δήλωσε ο Γκάρλαντ.

Ο Τεϊσέιρα συνελήφθη στο σπίτι του στην πόλη North Dighton της Μασαχουσέτης από πράκτορες του FBI. Πλάνα από ελικόπτερο ειδήσεων έδειχναν έναν νεαρό άνδρα με κουρεμένα σκούρα μαλλιά, λαδί μπλουζάκι και κόκκινο σορτσάκι να αναγκάζεται να περπατήσει προς τα πίσω προς μια ομάδα πρακτόρων, οι οποίοι τον σημάδευαν με τα τουφέκια τους. Ο Τεϊσέιρα θα εμφανιστεί στο δικαστήριο της Μασαχουσέτης την Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ δήλωσε ότι η διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών ήταν μια «σκόπιμη, εγκληματική πράξη». Πρόσθεσε ότι το Πεντάγωνο είχε λάβει μέτρα για να επανεξετάσει τους καταλόγους διανομής και να βεβαιωθεί ότι τα άτομα που λαμβάνουν πληροφορίες είχαν ανάγκη να γνωρίζουν.

Η διαρροή πιστεύεται ότι ξεκίνησε σε έναν ιστότοπο που ονομάζεται Discord, μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είναι δημοφιλής σε άτομα που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια και όπου ο Τεϊσέιρα πιστεύεται ότι έγραφε επί χρόνια για όπλα, παιχνίδια και ρατσιστικά memes.

Ο ερευνητικός ιστότοπος Bellingcat και οι New York Times εντόπισαν πρώτοι δημόσια τον Τεϊσέιρα, λίγα λεπτά πριν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιβεβαιώσουν ότι αποτελούσε αντικείμενο ενδιαφέροντος της έρευνας. Ανέφεραν ότι εντόπισαν προφίλ σε άλλους πιο σκοτεινούς ιστότοπους που συνδέονται με τον Τεϊσέιρα.

Ο Τεϊσέιρα ήταν ένας «ειδικός συστημάτων μεταφοράς στον κυβερνοχώρο», ουσιαστικά ένας ειδικός πληροφορικής υπεύθυνος για τα στρατιωτικά δίκτυα επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης και των κόμβων τους. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Associated Press ότι σε αυτόν τον ρόλο ο Τεϊσέιρα θα είχε υψηλότερο επίπεδο εξουσιοδότησης ασφαλείας – επειδή θα ήταν επίσης επιφορτισμένος με τη διασφάλιση της προστασίας των δικτύων.

BREAKING: FBI has made a probable cause arrest in connection with the leaked classified documents investigation, sources say. https://t.co/Eh67dBrkQO

— ABC News (@ABC) April 13, 2023