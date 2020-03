Διαρρήκτες έκλεψαν συλλογή όπλων από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ

Μια συλλογή όπλων που είχαν χρησιμοποιηθεί σε ταινίες του Τζέιμς Μποντ εκλάπησαν, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Η αξία της συλλογής εκτιμάται σε πάνω από 100.000 λίρες, ενώ η αστυνομία δεν έχει βρει ακόμα τους τρεις εισβολείς που διέφυγαν με ένα ασημί όχημα.

Τα όπλα που εκλάπησαν ήταν δύο πιστόλια Beretta Cheetah και Tomcat, από την ταινία «Die Another Day» και ένα περίστροφο Walther PPK που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «A View to a Kill». Επιπλέον, εκλάπησαν ένα Smith & Wesson Magnum το οποίο είναι από το φιλμ «Live and Let Die» και ένα περίστροφο Llama από το «Die Another Day».

«Τα όπλα ήταν μοναδικά και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τα αναγνωρίσει σε όποιον τα προσφέρουν προς πώληση» τόνισε ο αστυνομικός Πολ Ρίντλεϊ.

Πηγή: Έθνος