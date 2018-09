Διάλεξη του διάσημου εφευρέτη Γ. Παυλίδη

Στον Βόλο θα μιλήσει για το θέμα της δυσλεξίας και των μαθησιακών δυσκολιών, θα βρεθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα ο βραβευμένος καθηγητής και εφευρέτης, fellow της «Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών» κ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης. Η εκδήλωση, θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Κ. Καρτάλη με Ανθ. Γαζή), η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς.

Ο Prof. Γεώργιος Θ. Παυλίδης είναι Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 30 ετών εξελέγη ομόφωνα Life Fellow και 2 φορές Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών και τιμήθηκε ως Honorary Fellow, από το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Αποφοίτησε με άριστα από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, και έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας, όπου και ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία ως λέκτορας σε ηλικία 23 ετών. Διετέλεσε ερευνητής και καθηγητής σε ιατρικές σχολές και ψυχολογίας γνωστών πανεπιστημίων της Αγγλίας, Ελλάδας και των ΗΠΑ, όπου υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής εργαστηρίων δυσλεξίας και οφθαλμοκίνησης. Από 25 ετών, διηύθυνε 20 μεγάλα ερευνητικά προγράμματα στην Αγγλία, Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Είναι ισόβιο μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών. Είναι επίσης Πρόεδρος όλων των Παγκοσμίων Συνεδρίων Δυσλεξίας από το 1983 ως σήμερα.

Τεστ οφθαλμοκίνησης

Είναι ο εφευρέτης του τεστ οφθαλμοκίνησης (διεθνώς γνωστό ως PAVLIDIS TEST) το οποίο επιτρέπει, από την προσχολική ακόμα ηλικία, την ακριβή πρόγνωση-διάγνωση της δυσλεξίας και της διάσπασης προσοχής (ΔΕΠΥ). Έχει αναπτύξει μέθοδο αντιμετώπισης της δυσλεξίας, των μαθησιακών δυσκολιών και της διάσπασης προσοχής με Η/Υ και Πολυμέσα. Λόγω της διεθνούς μοναδικότητας του βιολογικού του τεστ, τον επισκέπτονται στην Ελλάδα οικογένειες και από τις 5 ηπείρους, από 28 χώρες, π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, κλπ .

Οι εφευρέσεις του είναι αναγνωρισμένες με διεθνείς πατέντες στις ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία και Αγγλία, και η προηγμένη και πλήρως αυτοματοποιημένη φωτοηλεκτρική εφεύρεσή του έχει αποκτηθεί από καταξιωμένα πανεπιστήμια, όπως το Harvard, Penn State, Boston, Columbia, της Δανίας, Φινλανδίας, κλπ.

Διαθέτει περισσότερα από 180 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιβλίων στα Αγγλικά που εκδόθηκαν από το γνωστό εκδοτικό οίκο J. Wiley’s & Sons. Έχει συμμετάσχει ως Προσκεκλημένος ομιλητής σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια και έχει τιμηθεί επανειλημμένως με την προεδρεία 18 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και είναι ο Πρόεδρος όλων των Παγκοσμίων Συνεδρίων Δυσλεξίας από το 1983 ως σήμερα. Τα ερευνητικά του άρθρα στο επιστημονικό πεδίο της οφθαλμοκίνησης και της δυσλεξίας – eye movements dyslexia- θεωρούνται όχι απλώς πρωτοποριακά, αλλά και επί 30 έτη (ως το 2011) συνεχώς κατείχε την 1η θέση παγκοσμίως σε επιστημονικές αναφορές αντίστοιχων ερευνητικών εργασιών. Το 2006 ήταν ένας από τους ελάχιστους διαπρεπείς επιστήμονες που επελέγησαν παγκοσμίως από την επιστημονική επιτροπή και προσκλήθηκε από το Λευκό Οίκο στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Αλφαβητισμού του ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ. Η βιογραφία του περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και στο WHO IS WHO IN THE WORLD.