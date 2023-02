Διάλεξη της Δήμητρας Κασίμη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα ΙΑΚΑ διοργανώνει διάλεξη της Δήμητρας Κασίμη με θέμα “Economies of Conspiracy: Hidden Power and the Erosion of Democracy in Athenian Political Thought” στις 22 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 στην αιθ. Πολυμέσων (αρ. 13), 6ος όροφος, στο κτίριο “Ρόζα Ιμβριώτη” στο Συγκρότημα Παπαστράτου.

Η Δήμητρα Κασίμη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανπειστημίου του Σικάγο. Διδάσκει και γράφει για τη δημοκρατία και τα διλήμματά της τόσο σε αρχαία όσο και σε σύγχρονα πλαίσια.

Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά.

Περίληψη

Στόχος της ομιλίας είναι η ερμηνεία της αλληγορικής σημασιοδότησης της συνομωσίας σε κείμενα της κλασικής Αθήνας που αφορούν την διατήρηση ή και την διάβρωση της δημοκρατίας. Η συνωμοσία χρησιμοποιείται μεταφορικά, με μία κριτική γλώσσα η οποία διαφωτίζει τις σκοτεινές πρακτικές του «οίκου» και της «οικονομίας» ως κεντρικών και ενδεχομένως αποτελεσματικών πολιτικών πυλώνων της λειτουργίας της δημοκρατίας.