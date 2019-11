Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα «Mία Οπτική Ανάλυση της Εναντίωσης στις Εξεγέρσεις στο Γκεζί»

Διάλεξη του Μehmet Ragıp Zik με θέμα «A visual analysis of dissent through common man/woman images in Gezi and Anti-Coup protests», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, στην αιθ. Πολυμέσων IAKA Tμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Νέο Κτήριο) Συγκρότημα Παπαστράτου.

Ο M. Ragıp Zık είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Freie Universität του Βερολίνου. Ερευνά τον οπτικό ακτιβισμό και την οικοδόμηση της πολιτικής εικόνας στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών της Διεθνούς Ένωσης Οπτικής Κοινωνιολογίας.

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.