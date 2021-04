Διάλεξη με θέμα τις εφαρμογές του διαδικτύου σε έξυπνες πόλεις του σήμερα

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων, και Ενοποιημένων Υπηρεσιών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 18:00 στη διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο : «Εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε Έξυπνες Πόλεις του Σήμερα» που θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Πέτρο Σπάχο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Γκουέλφ του Καναδά.

Στην ομιλία θα γίνει η παρουσίαση των ασύρματων συστημάτων έξυπνων πόλεων που έχουν υλοποιηθεί στο εργαστήριο του κ. Σπάχου, και παράλληλα θα επισημανθούν οι προκλήσεις υλοποίησης και τα περιθώρια βελτίωσής τους μέσα από νέες τεχνολογικές προκλήσεις όπως το 5G.Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1d691340554c4f1f942bdb382f099157%40thread.tacv2/General?groupId=037ce113-3e5d-47a3-a51a-6bd1c4b6d279&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Κωδικός εικονικής αίθουσας: f7aybva

Περίληψη Ομιλίας:

Κάθε μέρα περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο. Η πλειονότητα αυτών έχει τουλάχιστον ένα αισθητήρα και δυνατότητα συνδεσιμότητας σε δίκτυο, για τη συλλογή δεδομένων και την ανάληψη κάποιας δράσης. Αυτή είναι η ιδέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), στο οποίο τα καθημερινά αντικείμενα έχοντας συνδεσιμότητα δικτύου μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα.

Παράλληλα με το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), οι αισθητήρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και στις έξυπνες πόλεις, όπου χρησιμοποιούνται σε έξυπνα κτίρια και σε δρόμους προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης των χρηστών αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις, στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας. Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιάσουμε συστήματα που ξεκίνησαν από το εργαστήριό μας και είναι υλοποιημένα σε έξυπνες πόλεις, ενώ παράλληλα, θα μιλήσουμε τόσο για τις προκλήσεις υλοποίησης όσο και για τα περιθώρια βελτίωσής τους μέσα από νέες τεχνολογικές προκλήσεις όπως το 5G.

Βιογραφικό

Ο Πέτρος Σπάχος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Γκουέλφ του Καναδά. Έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του δίπλωμα, από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή των δικτύων υπολογιστών και ειδικότερα στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την δημιουργία και υλοποίηση ασύρματων συστημάτων σε έξυπνες πόλεις καθώς και με εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things). Είναι διευθυντής του GryPHone Lab, του εργαστηρίου που ασχολείται με τη δημιουργία εφαρμογών αποκλειστικά για κινητά τηλέφωνα σε διάφορους τομείς όπως η Ιατρική και η Βιολογία. Έχει περισσότερες από 100 ερευνητικές δημοσιεύσεις, ενώ για το ερευνητικό του έργο, έχει λάβει το βραβείο καλύτερης επιστημονικής εργασίας (Best paper award) στο IEEE IEMCON 2018, καλύτερης επίδειξης (Best demo award) στο IEEE CAMAD 2016 και καλύτερης σύντομης εργασίας (Best poster award) στο IEEE Infocom 2014 (runner up). Για το διδακτικό του έργο, έχει λάβει το βραβείο αριστείας στη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο του Γκουέλφ (2020), και στο πανεπιστήμιο του Τορόντο (2014). Είναι Senior IEEE member, ACM member και μέλος του ΤΕΕ.