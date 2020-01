Διάλεξη για την ψυχική ανθεκτικότητα και πολυπολιτισμικότητα στη Ναυτιλία

Μια ακόμη σημαντική εκδήλωση διοργανώνει ο φορέας Πολιτισμού της Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού, «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», με την συνεργασία Πανεπιστημίων και φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση πάνω σε γενικότερα ζητήματα ναυτιλίας.

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, ώρα 19.00, στην Αίθουσα του Β΄ ορόφου του

Οργανισμού Λιμένος Βόλου θα ακουστούν οι Διαλέξεις για τα πολύ σημαντικά νέα ζητήματα της ναυτιλίας:

Resilience & Diversity

Ψυχική Ανθεκτικότητα και Πολυπολιτισμικότητα στη Ναυτιλία, από τον Ισίδωρο Παχουνδάκη και τον Στράτο Σπύρου.

Συνδιοργανωτές της πολύ σημαντικής αυτής εκδήλωσης, είναι η Maritime Action in Singapore & South Asia – St. Thomas Polytechnic, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Ναυτιλιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, η European Institute of Law, Science & Technology, το Institute of International Nautical Studies και το Μουσείο Ναυτικής & Πολιτιστικής Παράδοσης Σκιάθου.

Ο Βόλος υπήρξε σημαντικός εμπορικός Λιμένας της Μέσης Ανατολής σε σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν μας. Σήμερα βρισκόμαστε εκ νέου μπροστά σε μια δυναμική ευκαιρία να αναπτυχθεί παραγωγικά ο Λιμένας του Βόλου στο πεδίο των νέων διεθνών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Το Εμπόριο πάντοτε ήταν και παραμένει προαπαιτούμενο για την Οικονομική Ευημερία, την Πολιτισμική Ανάπτυξη και την Κοινωνική και Πολιτική Ειρήνη των Λαών και των Κοινωνιών που τολμούν να επιχειρούν.

Η παρέμβαση – συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στο κτίριο του Ο.Λ.Β. αναζητά τις ευκαιρίες και τις προοπτικές ανάπτυξης που δίνονται στον χώρο της Ναυτιλίας στους τομείς του Resilience και του Diversity Management και πόσο σημαντικά είναι για τις νέες θέσεις εργασίας που ανοίγουν και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Ναυτιλία, καθώς και της τεχνολογικής καινοτομίας και πως η εξειδίκευση στη Ναυτιλία οδηγεί σε μια ασφαλή και δυναμική Εργασία.

Οι Διαλέξεις – Παρεμβάσεις έχουν ως σκοπό επίσης να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν προσπάθειες διαλόγου στο χώρο της Ναυτιλίας φέρνοντας κοντά θεσμούς και Ανθρώπους, προωθώντας τη Ναυτιλία μέσα στην κοινωνία ως δεξαμενή σκέψης, δίνοντας προοπτικές ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης της Ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, Κινητικότητας και εκπαίδευσης.

Ο Ισίδωρος Παχουνδάκης Διευθυντής Ερευνών του Institute of International Nautical Studies & Επιστημονικός Υπεύθυνος Ναυτιλιακών Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστήμιο Πατρών, θα αναπτύξει το θέμα, Πολυπολιτισμικότητα στη Ναυτιλία, ενώ ο Στράτος Σπύρου, Executive Director Department of Greece Institute of International Nautical Studies & Επιστημονικός Υπεύθυνος Ναυτιλιακών Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστήμιο Πατρών, το θέμα, Ψυχική Ανθεκτικότητα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή και τις παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις παρισταμένων ναυτικών κυρίως, αλλά και άλλων απασχολούμενων σε κλάδους που έχουν σχέσει με τη Ναυτιλία.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τον συντονισμός της εκδήλωσης θα έχει ο εν ενεργεία Πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, Άγγελος Σταματίου, ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει στην συζήτηση, δεδομένου ότι το θέμα το κατέχει βιωματικά.

Είναι απόφοιτος της σχολής Εμποροπλοίαρχων ΑΣΔΕΝ/Π/ΚΥΜΗΣ το 1993 με τον βαθμό του ανθυποπλοίαρχου. Το 2002 απέκτησε το δίπλωμα του πλοιάρχου Β τάξης από το ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, και το 2006 απέκτησε το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α από το ΚΕΣΕΝ. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως πλοίαρχος στην ποντοπόρα εμπορική ναυτιλία σε ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά χύδην φορτίων.

Και όπως πάντα, το κλείσιμο της εκδήλωσης θα κάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, πρωτοβουλία του οποίου είναι η εκδήλωση αυτή.

Ο Ισίδωρος Παχουνδάκης είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και διδάσκων στο E-Learning Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διοίκηση & Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική Ναυτιλία», διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών του Phoenix Maritime Academy του Νηογνώμονα Phoenix Register of Shipping, των «Ναυτιλιακών Οικονομικών» του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Προγράμματος Εξειδίκευσης «Σύγχρονες Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επίσης, υπήρξε επί 10 έτη Καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και στην Ιστορική Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας. Σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης, είναι Διευθυντής και Ιδρυτής του Institute of International Nautical Studies, Μέλος του Συμβουλίου του Blue Career Centre for the Eastern Mediterranean της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιστημονικός Σύμβουλος στη θεματική της Ναυτιλίας στο Περιοδικό Πεμπτουσία . Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Διαχείριση της Πολιτισμικής και Θρησκευτικής Ετερότητας στη Ναυτιλία και η Διαχείριση της Διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας, που άπτεται του πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Στράτος Σπύρου, είναι Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ναυτιλιακή Πολιτική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πλοιάρχων Α ́ και Β ́ τάξης στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και έχει σημαντική εμπειρία σε προγράμματα εξ αποστάσεως.