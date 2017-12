Διάλεξη από την Helen Panagiotopoulos στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η διάλεξη από την Helen Panagiotopoulos με θέμα “The Question of Money:State, Protest and Informal Currencies in the wake of Greece’s Economic Crisis” (Το Ερώτημα του Χρήματος: Κράτος, Διαμαρτυρία και Άτυπα Νομίσματα στον απόηχο της Ελληνικής Οικονομικής Κρίσης).

Ανακοίνωση ΙΑΚΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

“Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έχουμε την τελευταία ανθρωπολογική διάλεξη του 2017. Θα μας μιλήσει η Helen Panagiotopoulos που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο CUNY πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη με τον David Harvey και την Katherine Verdery στο πεδίο της οικονομικής ανθρωπολογίας. Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.

Η διάλεξη θα δοθεί στην αίθουσα 4, 6ος όροφος.