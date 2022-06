Διάκριση καλύτερης εργασίας για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με χαρά ανακοινώνει τη διάκριση καλύτερης εργασίας από γυναίκα ως πρώτο συγγραφέα στο πεδίο των Κυκλωμάτων και Συστημάτων (WiCAS – Women in Circuits and Systems) που έλαβε η Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος

Ολυμπία Αξελού, στο πλαίσιο του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Σύνθεση, τη Μoντελοποίηση, την Ανάλυση και τις Μεθόδους Προσομοίωσης του Σχεδιασμού Κυκλωμάτων (SMACD 2022).

Το Συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του IEEE διεξήχθη κατά το διάστημα 12-15 Ιουνίου 2022 στη Σαρδηνία. H εργασία της κυρίας Αξελού είχε τίτλο Accelerating Electromigration Stress Analysis Using Low-Rank Balanced Truncation, και συν-συγγραφείς τους Δρ Γιώργο Φλώρο, μεταδιδακτορικό ερευνητή, Αναπληρωτή Καθηγητή Νέστορα Ευμορφόπουλο και Καθηγητή Γιώργο Σταμούλη, όλοι μέλη του Εργαστηρίου

Ηλεκτρονικής του ΤΗΜΜΥ.