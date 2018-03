Διακρίσεις μαθητών 5ου ΓΕΛ Βόλου στη Σικελία μέσω «Εράσμους»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη επίσκεψη 3 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ομάδας του 5ου ΓΕΛ Βόλου στην πόλη Πεδάρα της Σικελίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με τίτλο: «Developing inter and trans curricular skills for the 21-th century»-approved in Erasmus+ program, key action 2.

«Ανάπτυξη μεταξύ δεξιοτήτων και πρακτικών του αναλυτικού προγράμματος για τον 21ο αιώνα».

Από το σχολείο συμμετείχαν 3 μαθητές του Β1: Γιαλαμάς Απόστολος, Γκέσκου Μαρία-Ελένη και Κλαουδάτος Λουίτζι. Η μαθήτρια Γκέσκου τιμήθηκε με το 1ο βραβείο γραφής και κατανόησης και οι άλλοι δυο με μετάλλια για το δεύτερο και τρίτο βραβείο αντίστοιχα.

Από το 5ο ΓΕΛ Βόλου τονίστηκε πως «αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί κάθε φορά που συμμετέχουμε σε πρόγραμμα Erasmus έχουμε και μια διάκριση. Όπως με το λογότυπό μας στην επίσκεψη στην Πολωνία τον Φεβρουάριο. Έτσι και οι προσπάθειες των μαθητών ανταμείβονται, αλλά βλέπουμε ότι και το επίπεδο της εκπαίδευσής μας είναι αρκετά υψηλό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών μας στο σχολείο εκεί, ακόμα και κατά τις περιηγήσεις μας αισθανθήκαμε πνευματικά και πολιτισμικά καλυμμένοι. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο όφελος από ένα τέτοιο έργο, το οποίο υποστηρίζει τους δασκάλους δίνοντάς τους μια ισχυρή ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό τους ρόλο, αλλά και τους μαθητές δίνοντάς τους την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να γνωρίσουν καινούριους τόπους και να κάνουν νέους φίλους.

Η τελευταία επίσκεψη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Αλμερία της Ισπανίας από 7-11/5/2018 με τη συμμετοχή 2 εκπαιδευτικών και 3 μαθητών».