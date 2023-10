Διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου InnoMeatEdu διοργάνωσε το ΠΘ στον Βόλο

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται στη βιώσιμη ανώτατη εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία του Κρέατος: ένας σύνδεσμος μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκού κόσμου – InnoMeatEdu.

Η 2η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου InnoMeatEdu (KA220-HED Cooperation Partnerships Erasmus+), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αγριά, Βόλου (Ελλάδα), στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2023, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο León (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Πάρμα (Πάρμα, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Warmia and Mazury (Olsztyn, Πολωνία), το Instituto Politécnico de Bragança (Πορτογαλία), η εταιρεία Συμβουλευτικής 4obs Accounting and Consulting (Ελλάδα), ενώ εξ αποστάσεως συμμετείχαν το Centro Tecnológico de la Carne (CETECA, Ourense, Ισπανία). Την συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Σπ. Καραμάνος. Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που έπλητταν την περιοχή κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συμμετείχε εξ αποστάσεως ο συνδεδεμένος εταίρος του έργου Black pig of Olympus- Fotiadis Farm (https://farma-fotiadi.gr/en/), ενώ η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Φάρμα Ελασσόνας (https://www.farmaelassonas.gr/en/) αναβλήθηκε και οι εταίροι ξεναγήθηκαν εικονικά στις εγκαταστάσεις της.

Στη διάρκεια της 2ης διακρατικής συνάντησης επικυρώθηκε η ολοκλήρωση του 2ου πακέτου εργασίας που αφορούσε την αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών σε σχετικά αντικείμενα με την επιστήμη του κρέατος, αλλά και την αποτύπωση της άποψης της βιομηχανίας κρέατος αναφορικά με τα κενά εκπαίδευσης που εντοπίζουν στο τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό τους. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η ομάδα έργου κατέληξε στη δομή και τα περιεχόμενα του προτεινόμενου καινοτόμου, ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου του κρέατος. Πιο συγκριμένα, το ψηφιακό υλικό που θα αναπτυχθεί, θα αφορά στην παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, την ασφάλεια, την ποιότητα, την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα στον τομέα του κρέατος. Το υλικό θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε μορφή Massive Open Online Courses – MOOC μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικυρώθηκε το πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου, οι δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του Έργου.

Το InnoMeatEdu βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανιών, με τη συνεργασία πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών συναφών με το κρέας, συνδέοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη βιομηχανία κρέατος. Συνδεδεμένοι εταίροι (Associated Partners) είναι ήδη πάνω από 30 βιομηχανίες κρέατος και ενώσεις σχετικές με την επιστήμη και τεχνολογία κρέατος και τροφίμων, από τις συμμετέχουσες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να

βρείτε στο δικτυακό τόπο https://innomeatedu.com/.

Για πιθανό ενδιαφέρον συνεργασίας με την ομάδα του Έργου ως συνδεδεμένος εταίρος (associated partner), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιστημονικά υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αν. Καθηγήτρια Ελένη Μαλισσιόβα , [email protected].