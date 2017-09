Διακρατική συνάντηση στο ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου για το κόσμημα

Με στόχο την πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, στο Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου λίγο πριν την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Ευρωπαϊκού προγράμματος σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, από 23 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εrasmus+, συμμετέχουν 5 Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον χώρο του Κοσμήματος. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Golden Nets: promoting the quality of vocational training in crafts jewellery by sharing techniques and learning styles». «Χρυσά δίκτυα»: Προώθηση της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Χειροποίητο Κόσμημα μέσω της ανταλλαγής τεχνικών και εκπαιδευτικών πρακτικών».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση των εταίρων σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Πιστωτικών Μονάδων ECVET που εφαρμόζεται σταδιακά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ευρώπη που η παροχή τους μέσω του προγράμματος, θα αποτελέσει ένα ακόμη επαγγελματικό εφόδιο στους σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου. Το διετές πλάνο του προγράμματος (2016-2018) περιλαμβάνει σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαίδευση και πρακτική εφαρμογή σε νέες τεχνολογίες, διαλέξεις και επαφή των σπουδαστών με την πολιτισμική κληρονομιά της κάθε χώρας. Εξαιρετική εντύπωση έκαναν στους Ευρωπαίους εταίρους οι επισκέψεις σε δυο επιχειρήσεις αποφοίτων του τμήματος Κοσμήματος του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου στο κέντρο της πόλης: Της επιχείρησης των αδελφών Δουλά, που συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση στο κόσμημα συνδυάζοντας τις παραδοσιακές τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας με τη σύγχρονη τεχνολογία, και του εργαστηρίου κοσμήματος της νέας δημιουργού Μαρίας Μητρουλά που δραστηριοποιείται πλέον επαγγελματικά στον χώρο!

Συντονιστής του προγράμματος είναι η Ιταλική σχολή FOR.AL SCaRL, με έδρα την Alessandria της Ιταλίας – περιοχή με τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο του ευρωπαϊκού κοσμήματος, όπως η ΒVLGARI την οποία επισκέφθηκε η ομάδα του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου, στην 1η συνάντηση στην Ιταλία. Από τη Φιλανδία συμμετέχει η ΟΜΝΙΑ, από τη Λετονία η Liepaja Design and Art High School και από την Ελλάδα εκτός από το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου, η Σχολή Κοσμήματος MOKUME από τη Θεσσαλονίκη.

Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ κ. Σ. Χάλαρη και το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύουν πως η πρόσθετη γνώση και εμπειρία των καταρτιζομένων, η επαφή και συνεργασία με εκπαιδευτές, επαγγελματίες και σπουδαστές άλλων χωρών με διαφορετική κουλτούρα και γνώσεις, η διεύρυνση του επαγγελματικού τους ορίζοντα ακόμη και πέρα από τα όρια της χώρας μας, πρέπει να είναι διαρκής στόχος του Δημοτικού Ι.Ι.Ε.Κ Βόλου.