Διακρατική συνάντηση εκπαιδευτικών στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αλμυρού

Από 17 ως 21 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της «3ης Διακρατικής Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου με τίτλο «Live healthy, be active and get motivated», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ και της Βασικής Δράσης ΚΑ229, στην πόλη του Αλμυρού, στις εγκαταστάσεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Το εν λόγω Ευρωπαϊκό Σχέδιο υλοποιείται με συντονιστικό ίδρυμα το F. J. Fuga Vinne της Σλοβακίας και στην εταιρική του σχέση συμμετέχουν το σχολείο μας και σχολεία από την Ιταλία, την Μάλτα, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Κατά τη διάρκειά της συνάντησης οι εκπαιδευτικοί από τα εταιρικά σχολεία F. J. Fuga Vinne της Σλοβακίας από το Istituto Comprensivo D’Alcontres της Ιταλίας, από το Gozo College Rabat Primary της Μάλτας, από το Ceip Cervantes της Ισπανίας, από το Furulundsskolan Furan της Σουηδίας και βέβαια οι εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Αλμυρού, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πορεία του προγράμματος.

Αντικείμενο των εργασιών της «3ης Διακρατικής Συνάντησης ήταν η παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν από κάθε σχολικό ίδρυμα και στοχεύουν να συμβάλλουν στην σωστή διατροφή που μαζί με την άσκηση μας δίνουν υγεία. αντιμετώπιση και καταπολέμηση του σχολικού άγχους στη σχολική τάξη.

Η Διακρατική Συνάντηση υλοποιήθηκε σε δυο κύκλους:

Ο πρώτος κύκλος διοργανώθηκε με τη μορφή ανοιχτού εργαστηρίου, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις που ανέπτυξε και υλοποίησε το σχολείο μας και ήταν:

• Έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών

• Ενημέρωση των μαθητών για τον χωρισμό των τροφών σε ομάδες με βάση τις ποσότητες θρεπτικών

συστατικών.

• Κατασκευή Πυραμίδας Μεσογειακής Διατροφής από τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων

• Κατασκευή του Αλφαβηταριού της Υγιεινής Διατροφής.

• Μαθητές ασχολήθηκαν με την προετοιμασία και την παρασκευή υγιεινού πρωινού.

• Δημιουργία πρωινής, προαιρετικής αθλητικής δραστηριότητας 3-5 λεπτών

Ο δεύτερος κύκλος, αφορούσε στο τεχνικό μέρος της κοινής εργασίας των εκπαιδευτικών, κατά τον οποίο συζητήθηκαν και συναποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου καθώς και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης.

Στο παρασκήνιο της συνάντησης, οι εκπαιδευτικοί του «5ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού είχαν σχεδιάσει ένα παράλληλο πρόγραμμα προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας το οποίο δημιούργησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των εταιρικών σχολείων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μεταξύ άλλων το «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, τις λίμνες «Ζερέλια», το δάσος «Κουρί» καθώς και χωριά του Πηλίου.

Την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Αλμυρού μαζί με την Αντιδήμαρχο κ. Μπέη υποδέχτηκε τις ξένες αποστολές στο Δημαρχείο του Αλμυρού, παρουσίασε τον Δήμο και τις υπηρεσίες του και μοίρασε αναμνηστικά και προωθητικό υλικό της πόλης. Ακολούθως οι εκπαιδευτικοί γύρισαν στο σχολείο όπου παρακολούθησαν εκδηλώσεις που είχαν προετοιμαστεί με τα έθιμα της «Τσικνοπέμπτης». Πήραν μέρος στους χορούς των μαθητών, έπαιξαν και γλέντησαν μαζί τους. Τέλος τσίκνισαν με τους εκπαιδευτικούς στο Σχολείο.