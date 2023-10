Διακεκριμένοι κωπηλάτες μίλησαν στο 7ο Γυμνάσιο Βόλου για τα αθλητικά ιδεώδη

Το 7ο Γυμνάσιο Βόλου επισκέφτηκαν επίλεκτοι αθλητές του Βόλου. Πιο συγκεκριμένα ο ολυμπιονίκης στην κωπηλασία Στέργιος Παπαχρήστος, οι πρωταθλητές κωπηλασίας Δημήτρης Ζωγράφος του ΟΕΑ/ΝΑΒ, και Τζωρτζίνα Ζούζουλα του ΝΟΒΑ (εκπροσώπησε το γυμναστήριο Gym Way) ήταν προσκεκλημένοι του εν λόγω σχολείου και μίλησαν στα παιδιά για το ευ αγωνίζεσθαι και τα οφέλη του αθλητισμού. Σημαντική συμβολή στη πρωτοβουλία αυτή είχε και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας το 2004 Νίκος Σκιαθίτης, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να παραβρεθεί.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού. Ωστόσο πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αργότερα λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τη Μαγνησία και υποχρέωσε τα σχολεία να είναι κλειστά.

Οι αθλητές έδειξαν στα παιδιά βιωματικά την κωπηλασία, ενώ πραγματοποίησαν και σκυταλοδρομία με τα εργόμετρα. Οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το άθλημα, το οποίο άλλωστε έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες τόσο στη Μαγνησία, όσο και στην Ελλάδα γενικότερα.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία αξίζει να βρει μιμητές. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία Fylliana του επιχειρηματία Σταύρου Μπάρλα πρόσφερε έναν αυτόματο απινιδωτή, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, για καθηγητές, μαθητές και γενικά όποιον συνάνθρωπό μας το χρειαστεί.

Είναι μία συσκευή που σώζει ζωές και καλό είναι να υπάρχει σε όσους γίνεται περισσότερους χώρους. Οι αθλητές ευχαριστούν τον κ. Μπαρλά για τη δωρεά και τον διευθυντή του 7ου Γυμνασίου Βόλου, Περικλή Φασουράκη για την πρόσκληση.

Θυμίζουμε ότι η ίδια επιχείρηση ήταν χορηγός και στο μεγάλο εγχείρημα των Νίκου Σκιαθίτη και Στέργιου Παπαχρήστου, που ήταν ο περίπλους του Παγασητικού μαζί με ακόμη τέσσερις κωπηλάτες. Λόγω της κακοκαιρίας το εγχείρημα αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη με χορηγό την ίδια εταιρεία, που θα προσφέρει πάλι έναν απινιδωτή στη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Μαγνησίας.

Επίσης οι δύο Ολυμπιονίκες ευχαριστούν για τη βοήθεια τους χορηγούς και τις επιχειρήσεις που καλύπτουν τα έξοδα προετοιμασίας και τις φιλανθρωπικές δράσεις. Αυτές είναι το γυμναστήριο Go Row του Θάνου Τσόχα, το Gym Way για την αθλήτρια Τζωρτζίνα Ζούζουλα για τις γνώσεις που πρόσφερε στους μαθητές και τις επιχειρήσεις Red Nose, Makito Cafe, Πίτες Ματούλα, Ψαροταβέρνα «Φάβιος», Gan Tatoo, Περώνειο, Γοριλάκια, Σπιρουλίνα και Φαρμακείο More Life.

Επιπλέον ευχαριστούν τον ΟΕΑ/ΝΑΒ και τον ΝΟΒΑ για τους αθλητές που διέθεσαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Νίκος Σκιαθίτης και Στέργιος Παπαχρήστος αποτελούν μέλη της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ΕΘΝΟΑ), η οποία τρέχει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Επιθυμία τους είναι να γίνονται ολοένα και περισσότερες τέτοιες δράσεις που προβάλλουν τα αθλητικά ιδεώδη. Για τον λόγο αυτό είναι ανοικτή σε κάθε πρόσκληση από οποιονδήποτε φορέα, που αποβλέπει στον παραπάνω σκοπό.