Η Παθολογική Κλινική και το Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος, Πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ERN-RARE LIVER, με Διευθυντή τον Καθηγητή Παθολογίας κ. Γεώργιο Ν. Νταλέκο, ανέλαβε μετά από κρίση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος ( European Association for the Study of Liver, EASL) τη διοργάνωση στη Λάρισα στις 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2023, στους χώρους της Ιατρικής Σχολής του ΠΘ, ένα Ευρωπαϊκό Κλινικό Σχολείο Ηπατολογίας με τίτλο: Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Προκλήσεις σε «δύσκολα-διαχειρίσιμους ασθενείς» με αυτοάνοση ηπατίτιδα και πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (Diagnostic and treatment challenges in “difficult-to-manage” patients with autoimmune hepatitis and primary biliary cholangitis).

Η Ευρωπαϊκή αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στις πολλές διακρίσεις που έχει κατακτήσει η Παθολογική Κλινική του ΠΘ από την ίδρυσή της. Μεταξύ άλλων, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη Κλινική της χώρας που διοργανώνει Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηπατολογίας καθώς θεωρείται πλέον αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Ηπατολογικό Κέντρο. Τα σχολεία αυτά βοηθούν στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ηπατολόγων και επιστημόνων. Μέσα από ατομική εργασία, ομαδική συνεργασία και συζητήσεις με το διδακτικό προσωπικό, οι Ευρωπαίοι μαθητές θα αποκτήσουν ανεκτίμητη γνώση για νέες κλινικές προσεγγίσεις και πειραματικές τεχνικές. Στο σχολείο πρόκειται να λάβουν μέρος 17 εκπαιδευτές και 25 Ευρωπαίοι εκπαιδευόμενοι που έχουν επιλεγεί μετά από κρίση.