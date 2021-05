Διαδικτυακό κουίζ γνωριμίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μαθητές του Δημοτικού Καλών Νερών

Μαθητές του Δημοτικού Καλών Νερών μυήθηκαν στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερχόμενοι σε επικοινωνία με πανεπιστημιακό από την Ιρλανδία που έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα για τη γνωριμία των παιδιών με την Ευρώπη. Xθες συμμετείχαν σε δράση μαζί με άλλα 120 σχολεία από όλη τη Γηραιά Ήπειρο, όπου απάντησαν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχολείο, μέσα από δράσεις και προγράμματα, προσπαθεί να φέρει τους μαθητές κοντά στον υπερεθνικό οργανισμό ώστε ως αυριανοί πολίτες να έχουν αίσθηση των δυνατοτήτων τους ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο αναλυτικά το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μηλεών-Καλών Νερών συμμετέχει στο πρόγραμμα του Erasmus+ ΚΑ3 2018-2021- policy making με τίτλο «Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture» που σκοπό έχει την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την Ε.Ε. και τις αξίες που πρεσβεύει.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι μαθητές της Στ’ τάξης είχαν μια πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με την Dr. Emanuelle Schon-Quinlivan, λέκτορα σε θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής στο University College Cork της Ιρλανδίας, την Παρασκευή 23/4 για μια πρώτη γνωριμία με την Ε.Ε. Σε αυτή τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και Γάλλοι μαθητές του σχολείου Lycée Victor Duruy (με τους οποίους θα συνεργαστούν στο θέμα της Ε.Ε και της Ψηφιακής Ασφάλειας), οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν τον σκοπό της ίδρυσης της Ε.Ε. και να εκφράσουν απορίες και προβληματισμούς.

Χθες, και στο πλαίσιο της Ημέρας της Ευρώπης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, οι ίδιοι μαθητές είχαν τη χαρά να πάρουν μέρος σε διαδικτυακό κουίζ με θέμα την Ε.Ε., που διοργανώθηκε από τη λέκτορα και την ομάδα της. Συμμετείχαν 120 σχολεία με σύνολο μαθητών 2.500 από Ρουμανία, Γαλλία, Πολωνία, Αρμενία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία και, φυσικά, Ελλάδα. Το κουίζ είχε 3 «γύρους» από 8 ερωτήσεις ο καθένας, με θέματα «Ε.Ε. γενικά», «Διάσημοι άνθρωποι από την Ε.Ε.» και «Μνημεία και σημαίες από την Ε.Ε».

Επικρατούσε κλίμα ενθουσιασμού και γιορτής και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν χαμένοι, αλλά μόνο νικητές στις γνώσεις που απέκτησαν. Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Barry Andrews, Ιρλανδός ευρωβουλευτής, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις μαθητών και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους.

«Ανέκαθεν πίστευα ότι η γνώση αποκτάται πιο εύκολα με παιγνιώδη τρόπο και μέσω projects. Τώρα είμαστε πολύ τυχεροί που συνεργαζόμαστε με την Dr. Emanuelle Schon-Quinlivan, η οποία δημιούργησε την ηλεκτρονική πλατφόρμα My Big Friendly Guide to the European Union (https://bfgtoeu.com/), και η οποία θα εφοδιάσει τους σημερινούς μαθητές μας και αυριανούς πολίτες της Ε.Ε. με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα» δήλωσε η κ. Γεωργία Μανέτα, υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράμματος Τ4Ε.