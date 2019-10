Διαδικτυακή στήριξη σε επαγγελματίες από ομάδα φοιτητών του Π.Θ. που έστησαν τη δική τους start-up επιχείρηση 

Μία ομάδα φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από την περασμένη άνοιξη έχει στήσει μία νεοφυή επιχείρηση (start-up), την «Do it for me», η οποία άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η καινοτόμα επιχειρηματική τους πρόταση, επιχειρεί να δώσει μία διαφορετική διάσταση στις υπηρεσίες διαδικτυακού μάρκετινγκ.

O Ελληνοϊταλός Luigi Γουλιανός, φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στα 23 χρόνια του δείχνει πως εκπροσωπεί τη νέα γενιά επιχειρηματιών, που έχει υιοθετήσει τις αξίες που πρεσβεύει η επένδυση στην πρωτοπορία. Μαζί με τους συμφοιτητές του, Ιωσήφ Ρέντα, Θεμιστοκλή Σγουρίδη και Νίκο Διομή, που συνεργάζονται στο project «Do it for me» και μεταφράζεται «Κάνε το για μένα», στοχεύουν στη δημιουργία του μεγαλύτερου market-place υπηρεσιών στη χώρα.

O ιδρυτής και CEO της βολιώτικης start-up μίλησε για την «Do it for me», στον απόηχο της πρόσφατης διάκρισης στο «Visa Innovation Program». Η ανερχόμενη εταιρεία από τη Μαγνησία ήταν μία από τις έξι start-up ανά το πανελλήνιο που συμπεριλήφθηκαν στο Πρόγραμμα Καινοτομίας της VISA, κερδίζοντας ανάμεσα σε 50 διαγωνιζόμενους, ενώ πρέπει να τονιστεί επίσης η παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έπειτα από πρόσκληση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή doitforme.eu ξεκίνησε μέσα στο 2018, ως μία πλατφόρμα για… θελήματα από φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ωστόσο, πολύ γρήγορα η εφαρμογή επανασχεδιάστηκε και πήρε νέα μορφή, εξελισσόμενη σε ένα κοινωνικό δίκτυο για ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου των υπηρεσιών. «Η φιλοσοφία του Do it for me είναι συγκεκριμένη», εξήγησε ο Luigi Γουλιανός, ο οποίος σήμερα αναχωρεί για την Αθήνα, για να λάβει μέρος στο «Start-up Now Forum», ένα μεγάλο event καινοτομίας που θα φιλοξενηθεί το διήμερο 23-24 Οκτωβρίου στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό εργαλείο και σε βάθος τριετίας το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, που θα ενώνει το user experience των social media, όπως είναι το Facebook, με τη φιλοσοφία του Linkedin και την πρακτικότητα ενός οδηγού πόλης, προκειμένου να είναι εύκολο στη χρήση από τον οποιονδήποτε», τόνισε στη συνέχεια ο 23χρονος ιδρυτής της «Do it for me», επιχειρώντας μέσα σε λίγες λέξεις να συνοψίσει το όραμά του.

Η σελίδα στο Facebook τείνει να αγγίζει τους 4.000 ακόλουθους, δείγμα της αποδοχής που τυγχάνει η «Do it for me». Οι αριθμοί αποτυπώνουν την ανοδική πορεία της start-up, αφού από τις 17 Απριλίου 2019 (τότε πρωτολειτούργησε online και έγινε η πρώτη εγγραφή συνδρομητή) μέχρι σήμερα, η εφαρμογή εξυπηρετεί εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες από τον Βόλο, την Αγριά και την Καρδίτσα. «Έχουμε περίπου 350 επισκέψεις σε ημερήσια βάση στις πόλεις που λειτουργούμε. Μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε, θα επεκταθούμε στην υπόλοιπη Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα), ενώ η επόμενη «στάση» της doitforme.eu θα είναι στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Ελληνοϊταλός φοιτητής.

Και φυσικά, η εξέλιξη της εφαρμογής παραμένει το ζητούμενο για τα μέλη της εταιρείας, τα οποία μόλις την προπερασμένη Κυριακή 13/10 εγκαινίασαν μία νέα λειτουργία στην ιστοσελίδα, την επιλογή «supertrust», που απευθύνεται σε όλους εκείνους που χρησιμοποιούν ενεργά τα social media και θέλουν να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το Facebook. «Είναι ένα επιπλέον βοήθημα, πέρα από τη μοναδικότητα του doitforme.eu στο ότι δεν προβάλλει τους πελάτες με βάση το ύψος της συνδρομής τους, αλλά με κριτήριο την απόσταση του εκάστοτε χρήση από την επιχείρηση, κάτι που προκύπτει από τη διεύθυνση IP ή το GPS των smartphones. Με το κουμπί «supertrust», μία ακόμη καινοτόμα υπηρεσία, περάσαμε την αξιολόγηση σ’ ένα άλλο επίπεδο και μπορείς να προτείνεις τον επαγγελματία, αυξάνοντας κατακόρυφα την απήχηση σ’ ένα κοινό που δεν είχε μέχρι πρότινος», κατέληξε ο ιδρυτής της «Do it for me».