Διαδικτυακή ψηφοφορία διοργανώνει η ΠΑΕ Νίκη για το ομορφότερο γκολ

Για τη διοίκηση της ΠΑΕ Νίκη η γνώμη των φιλάθλων είναι πάντα πολύ σημαντική. Έτσι, αυτοί είναι που θα αποφασίσουν για το ομορφότερο γκολ που πέτυχαν οι «κυανόλευκοι» τη σεζόν 2019-20. Σχετική ψηφοφορία διοργανώνει η ΠΑΕ στην σελίδα που έχει στο facebook, όπου ο κόσμος καλείται να επιλέξει μεταξύ 10 τερμάτων, ποιο ήταν το θεαματικότερο που σημείωσε η αγαπημένη του ομάδα στο πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ.

Στη Φούτμπολ Λιγκ της περιόδου 2019-20, η Νίκη έκανε άσχημο ξεκίνημα, αλλά με την έλευση του Στάικου Βεργέτη στην τεχνική ηγεσία, τα κακώς κείμενα διορθώθηκαν και η πορεία της ομάδας ήταν ανοδική. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να διεκδικεί στα ίσα την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του κορωνοϊού την βρήκε στην 5η θέση.

Οι «κυανόλευκοι» πέτυχαν 27 τέρματα σε 23 παιχνίδια και η διοίκηση της ομάδας θέλει από τους φιλάθλους να διαλέξουν το ποιο όμορφο. Στην σελίδα της ΠΑΕ στο facebook έχει αναρτηθεί ένα βίντεο με 10 από τα γκολ της Νίκης και οι φίλαθλοι θα μπορούν να ψηφίσουν εκείνο που τους άρεσε περισσότερο, όσον αφορά την εκτέλεση ή τη δημιουργία ή γενικότερα αυτό που θεωρούν ως το θεαματικότερο.

Μέσα στις επιλογές βρίσκονται δύο γκολ των Αντόνιο Ροχάνο, Άλεξ Κρουθ, Λούκας Γκαρσία και από ένα των Δημήτρη Καπού, Αποστόλη Τσιώλη, Χορδάν Ντομίνγκεθ και Μάρτιν Μπαταγίνι. Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάζονται στο βίντεο, στο νούμερο 1 βρίσκουμε το τέρμα που σημείωσε ο Αντόνιο Ροχάνο στον ενός έδρας αγώνα με τον Θεσπρωτό όταν έκανε μία ατομική προσπάθεια, ξεπερνώντας και τον τερματοφύλακα και σκοράροντας μετά στην κενή εστία.

Το δεύτερο γκολ είναι και πάλι του Ροχάνο, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, όταν ο Αργεντινός επιθετικός πήδηξε ψηλότερα από όλους και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με δυνατή κεφαλιά.

Το τέρμα υπ’ αριθμόν 3 είναι αυτό που σημείωσε ο Δημήτρης Καππός στο εντός έδρας ματς με τον Ιωνικό, όταν ισοφάρισε προσωρινά με διαγώνιο σουτ στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα. Τα επόμενα δύο γκολ είναι από το νικηφόρο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ματς του α’ γύρου. Στο νούμερο 4 βρίσκεται αυτό του Αποστόλη Τσιώλη, ο οποίος άνοιξε το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ στο 5 είναι το 2-0 που διαμόρφωσε ο Άλεξ Κρουθ με πλασέ μέσα από την περιοχή.

Το 6ο και 7ο γκολ στο βίντεο της Νίκης είναι τα δύο που σημείωσε ο Λούκας Γκαρσία απέναντι στην Καβάλα στο γήπεδο της Νεάπολης: Το 1-0 με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από πολύ πλάγια θέση και το 2-0 με μία ακόμη αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ, όπου έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στο απέναντι «παραθυράκι».

Στο νούμερο 8 υπάρχει το τέρμα του Χορδάν Ντομίνγκεθ με σουτ εκτός περιοχής στην εντός έδρας συνάντηση με τον Α.Ο. Τρίκαλα, ακολουθεί στο 9 το απίστευτο ανάποδο ψαλίδι του Μάρτιν Μπαταγίνι με τον Ιάλυσο, ενώ στο νούμερο 10 έχουμε τον Άλεξ Κρουθ να χαρίζει σπουδαίο «διπλό» στη νίκη, μέσα στην Καβάλα, σκοράροντας με κεφαλιά στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Νίκη είναι η εξής: «Ήρθε η ώρα του κόσμου μας… Απολαύστε το βίντεο στη σελίδα μας στο Facebook με τα 10 ομορφότερα γκολ της ομάδας μας για τη σεζόν που τελείωσε και ψηφίστε το αγαπημένο σας στα σχόλια, προκειμένου να αναδειχθεί το κορυφαίο τέρμα της Νίκης Βόλου για τη χρονιά που πέρασε.

Ψηφίστε ανάμεσα στα εξής τέρματα: 1) Αντόνιο Ροχάνο vs Θεσπρωτός, 2) Αντόνιο Ροχάνο vs Καλαμάτα, 3) Δημήτρης Καπός vs Ιωνικός, 4) Αποστόλης Τσιώλης vs Ολυμπιακός, 5) Άλεξ Κρουθ vs Ολυμπιακός, 6) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (1-0), 7) Λούκας Γκαρσία vs Καβάλα (2-0), 8) Χορδάν Ντομίνγκεθ vs Τρίκαλα, 9) Μάρτιν Μπαταγίνι vs Ιαλυσός, 10) Άλεξ Κρουθ vs Καβάλα. Ψηφίζουμε στα σχόλια της παρούσας δημοσίευσης, γράφοντας τον αριθμό του γκολ που μας αρέσει. Η ψηφοφορία θα κλείσει την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 12 τα μεσάνυχτα».

Το βόλεϊ της Νίκης συγχαίρει τον ΓΣΑ

Το τμήμα βόλεϊ της Νίκης και γενικότερα ο «κυανόλευκος» σύλλογος συγχαίρουν την γυναικεία ομάδα του Γ.Σ. αλμυρού για την άνοδό της στη Β’ Εθνική κατηγορία. Η ανακοίνωση είναι η εξής: «Ο Γ.Σ.Β. «Η Νίκη» και το τμήμα βόλεϊ του συλλόγου, συγχαίρουν τον Γ.Σ. Αλμυρού, για την άνοδο του γυναικείου τμήματος βόλεϊ στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή δύναμη με υγεία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας τη νέα χρονιά».