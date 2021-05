Διαδικτυακή ομιλία της καθηγήτριας Claudia Moatti από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Την Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 18:30, στο πρόγραμμα διαλέξεων του εαρινού εξαμήνου του Τμήματος ΙΑΚΑ, θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή ομιλία της Claudia Moatti με τίτλο “Στον δρόμο: Κινητικότητα και κοινωνική διαφοροποίηση στη Μεσόγειο της Αρχαιότητας”.

H Claudia Moatti είναι καθηγήτρια στο Université Paris 8 στη Γαλλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία των ιδεών στη ρωμαϊκή αρχαιότητα, την κινητικότητα, τη μετανάστευση και τη σχετική νομοθεσία στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και τον ευρύτερο αρχαίο κόσμο. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος με θέμα La mobilité des personnes en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification. Είναι συγγραφέας των βιβλίων The Birth of Critical Thinking in Republican Rome (Κέιμπριτζ 2015) και Res publica: Histoire romaine de la chose publique (Παρίσι 2018).

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Θα δοθεί στην ομάδα “Εκδηλώσεις ΙΑΚΑ” του MS-TEAMS που είναι προσβάσιμη με κωδικούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ή ακολουθώντας τον σύνδεσμο. Η πρόσβαση είναι εφικτή και χωρίς τη χρήση του MS-TEAMS, από browser Google Chrome ή Microsoft Edge.

Περίληψη

Αντλώντας παραδείγματα κυρίως από αρχαίες πηγές αλλά και με αναφορές σε άλλες χρονικές περιόδους, η διάλεξη πραγματεύεται ερευνητικούς άξονες για την ανάλυση των κοινωνικών χρήσεων του δρόμου. Ποιοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Δύσης και πώς διασταυρώνονταν σε αυτούς διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ανθρώπων; Σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλέγονταν ή επιβάλλονταν διαφορετικοί δρόμοι σε κάθε περίπτωση και σε ποιο βαθμό αυτά τα κριτήρια σχετίζονταν με την κοινωνική τάξη, την κοινωνική θέση, το φύλο ή τον τρόπο χρήσης; Τι είδος προϊόντα και υπάρχοντα μετέφεραν μαζί τους οι ταξιδιώτες; Σε ποιας μορφής γνώση και πληροφορία είχαν πρόσβαση; Ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού τους και σε ποιο φαντασιακό εγγραφόταν ο δρόμος; Ήδη από την αρχαιότητα, ο δρόμος έχει αξιοποιηθεί ως ένα προνομιακό αφηγηματικό πεδίο, καθώς αποτελεί τον ιδεατό ‘κοινωνιότοπο’, τον κατεξοχήν χώρο στον οποίο μπορούν να συναντηθούν άνθρωποι διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης αλλά ταυτοχρόνως και τον χώρο στον οποίο με χαρακτηριστικό τρόπο προβάλλεται η κοινωνική διάκριση και ιεραρχία, εκεί όπου συναντιούνται πεπρωμένα και εξυφαίνονται μηχανορραφίες. Επαφίεται στον/στην ιστορικό να ξαναδιαβάσει αυτές τις αφηγηματικές πηγές σε συνδυασμό με άλλα τεκμήρια, να εξετάσει την κινητικότητα σε σχέση με την κοινωνική διαφοροποίηση, να συλλάβει την ίδια την κίνηση και πέρα από τη μελέτη συγκεκριμένων πρακτικών να θέσει ερωτήματα σχετικά με την έννοια της χωρικής δικαιοσύνης. Ο χώρος είθισται να αποκτά ιδιότητες βάσει των ανθρώπων που κυκλοφορούν σε αυτόν ενώ ο βαθμός πρόσβασης σε αυτόν συχνά καθίσταται πεδίο έντασης και σύγκρουσης ή ακόμη και κατάχρησης της εξουσίας.