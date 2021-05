Διαδικτυακή ομιλία της Αγγελικής Ζιάκα με θέμα “Ισλάμ, Ευρώπη και Δημοκρατία: Προκλήσεις και προοπτικές”

Η έκτη εκδήλωση της σειράς «Καιρός του ποιήσαι» της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 12 Μαΐου και ώρα 19.00, μέσω της πλατφόρμας Ζουμ, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Ομιλήτρια είναι η Αγγελική Ζιάκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το θέμα είναι «Ισλάμ, Ευρώπη και Δημοκρατία: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Ποια είναι η σχέση του Ισλάμ με την Ευρώπη και τη Δημοκρατία; Είναι ένα ερώτημα το οποίο επανέρχεται ως συζήτηση στους σύγχρονους καιρούς, διατηρώντας μια αντίθεση μεταξύ δύο κατασκευασμένων, εν μέρει, κόσμων: έναν κόσμο κοσμικό και δημοκρατικό, αυτόν της Ευρώπης, και έναν κόσμο θρησκευτικό και απολυταρχικό, αυτόν του Ισλάμ. Στην εισήγηση θα γίνει αναφορά σε ορισμένα ιστορικά και πολιτικο-θρησκευτικά παραδείγματα, ούτως ώστε να καταδειχθεί η περιπλοκότητα του θέματος, καθώς και η ιστορική και κοινωνική ποικιλία των επικοινωνιών και των ανταγωνισμών μεταξύ αυτών των «δύο κόσμων». Η προσέγγιση αυτή ευελπιστεί να συμβάλει σε μια ρεαλιστική κατανόηση της πολυμορφίας του Ισλάμ στην Ευρώπη και να συζητήσει την εμπειρία που διαθέτει το ευρωπαϊκό νομικό αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, με σκοπό τη διευθέτηση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την παρουσία ποικίλων θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των μουσουλμανικών, στην Ευρώπη.

Η Αγγελική Ζιάκα, Δρ. του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Θρησκειολογίας και επιστημονικώς υπεύθυνη της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας και στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Διεθνή Σύνδεσμο Μνήμης του Ολοκαυτώματος (ΙΗRA) και είναι μέλος του ΔΣ της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.). Έχει επιμεληθεί και συγγράψει πολλά έργα και άρθρα με πιο πρόσφατα: Μεταξύ Πολεμικής και Διαλόγου: Το Ισλάμ στη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία (Θεσσαλονίκη, 2010, επανέκδ. 2016)· Διαθρησκειακοί Διάλογοι: Η Συνάντηση του Χριστιανισμού με το Ισλάμ (Θεσσαλονίκη, 2010, επανέκδ. 2016)· On Ibadism (Hildesheim/New York, 2014)· Το Kalam και τα ισλαμικά ρεύματα σκέψης (Θεσσαλονίκη, 2016). Intercultural Religious Education and Islamic Studies. Challenges and Perspectives in Greece, Europe, USA (Bilingual edition Greek & English, Athens, 2016)· Local and Global Ibadi Identities (Hildesheim/New York, 2020).