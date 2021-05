Διαδικτυακή εκδήλωση για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και τις υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας πραγματοποιεί τη Δευτέρα 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και οι υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-Καταληκτικές Ημερομηνίες, τρόποι έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών και εναλλακτικές ΛΥΣΕΙΣ για τις επιχειρήσεις!».

Εισηγητές στην εκδήλωση θα είναι ο κ. Αθανάσιος Επιτρόπου – Σύμβουλος Πληροφορικής – Υπεύθυνος Τμήματος Επιχειρησιακού Λογισμικού / Application Software της Kantartzis 1971 ΕΕ και ο κ. Ιωάννης Λασκαράκης – Development IT Department της Panasoft SA.

Το myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουμε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση της Φορολογικής Διοίκησης με τις επιχειρήσεις και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex, ακολουθώντας τον σύνδεσμο (link):

https://e-meeting.webex.com/e-meeting/j.php?MTID=m906fb2b2c7e4e4d8aff153e12ec1efe7

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα ξεκινήσει 15 λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης.