ΔΕΣΦΑ: Σε διαβούλευση η αίτηση μελλοντικής δυναμικότητας για το «Αργώ»

Σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει δύο μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2022, έθεσε ο ΔΕΣΦΑ την αίτηση μελλοντικής δυναμικότητας που υπεβλήθη από την Mediterranean Gas A.E. και αφορά στην ανάπτυξη FSRU στην θαλάσσια περιοχή του Βόλου. Η διαβούλευση περιλαμβάνει την κατάθεση απόψεων από όσους έχουν έννομο συμφέρον, αλλά και την υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο αίτησης δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας για το συγκεκριμένο έργο.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ως επιθυμητή ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς καταγράφεται η 1η Απριλίου 2024 και ως ημερομηνίας λήξης η 1η Απριλίου 2064.

Όσον αφορά τη δέσμευση μελλοντικής μεταφορικής ικανότητας παράδοσης, γίνεται λόγος για 149.029,68 MWh/Ημέρα, με μέγιστη ωριαία ποσότητα παράδοσης 6.209,57 MWh/ώρα, ελάχιστη πίεση παράδοσης 67 barg και μέγιστη πίεση παράδοσης 100 barg.

Από τα συμφραζόμενα, πάντως, επιβεβαιώνεται η πρόθεση της εταιρείας για την αναζήτηση εναλλακτικής χωροθέτησης, καθώς, όπως αναφέρεται,η Mediterranean Gas A.E πρόκειται να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα FSRU με την ονομασία “ΑΡΓΩ FSRU” «στον Παγασητικό κόλπο στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου». Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το newmoney ήδη από τις 5 Απριλίου, ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε την εγκατάσταση του FSRU εντός του λιμένα Βόλου προσέκρουσε στην αντίδραση του ΤΑΙΠΕΔ στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει το λιμάνι.

Με βάση μάλιστα την άδεια ΑΣΦΑ που δόθηκε από τη ΡΑΕ στις αρχές Μαρτίου, προβλεπόταν η ανάπτυξη μόνιμα αγκυροβολημένου πλοίου στην είσοδο του λιμένα Βόλου. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν περιλαμβάνεται στο master plan για την αναβάθμιση του λιμένα, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας για αποκρατικοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται η σύνδεση με τη σιδηροδρομική γραμμή και η μελέτη για το τουριστικό καταφύγιο και τη μαρίνα. Όπως είχε ξεκαθαριστεί από τους αρμόδιους του Ταμείου για να παραχωρηθεί η χρήση του FSRU θα έπρεπε να γίνει ξεχωριστός διαγωνισμός.

Κατά την επίσημη εκδήλωση παρουσίασης του project που έγινε στις 14 Ιουνίου η διοίκηση της Mediterranean Gas είχε αποκαλύψει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση νέας τοποθεσίας στο νομό Μαγνησίας καθώς και ότι το λιμάνι του Βόλου δεν αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του «ΑΡΓΩ»

Με βάση την τεχνική έκθεση που τέθηκε σε διαβούλευση, στην εγκατάσταση προβλέπεται μόνιμη αγκυροβολιά πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου χωρητικότητας 170.000 m3 περίπου, προς εξυπηρέτηση LNG δεξαμενοπλοίων ίδιας εν γένει χωρητικότητας.

Η πλωτή μονάδα και το εξυπηρετούμενο πλοίο σχεδιασμού θα έχουν ολικό μήκος 292 μέτρα, πλάτος 45,2 μέτρα και βύθισμα 12,2 μέτρα, υπό έμφορτες συνθήκες.

Ειδικότερα το έργο “ΑΡΓΩ FSRU” θα περιλαμβάνει:

Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεροποίησης ΥΦΑ (Floating Storage and Regasification Unit-FSRU).

Πλατφόρμα εκφόρτωσης του φυσικού αερίου με βραχίονες εκφόρτωσης (Un-loading Arms) και πολλαπλά σημεία πρόσδεσης/πλωτών ναύδετων (buoys) για την πρόσδεση της μονάδας FSRLI.

Υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού Φυσικού Αερίου μήκους 350 μέτρων περίπου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 10Obarg, το οποίο θα συνδέει την πλατφόρμα εκφόρτωσης με τον Υπόγειο Χερσαίο Αγωγό του Φυσικού Αερίου.

Χερσαίο Υπόγειο αγωγό Φυσικού Αερίου (ΦΑ) μήκους 15 χιλιομέτρων περίπου, με μέγιστη πίεση λειτουργίας 100barg, για τη διοχέτευση του ΦΑ στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς ΦΑ (ΕΣΜΦΑ).

Νέο Μετρητικό / Ρυθμιστικό (M/R) Σταθμό.

Το ΥΦΑ θα παραλαμβάνεται και θα εκφορτώνεται από τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ στις κρυογενικές δεξαμενές του FSRU. Η αεριοποίηση του ΥΦΑ θα πραγματοποιείται μέσω 3 αεριοποιητών, ο καθένας από τους οποίους θα έχει μέγιστη δυναμικότητα 250MMSCFD. Υπό κανονικές συνθήκες θα λειτουργούν οι δύο από αυτούς, ενώ ο τρίτος θα βρίσκεται σε εφεδρεία (Ν+1) για περίπτωση εξυπηρέτησης μεγαλύτερης ωριαίας ζήτησης αιχμής, βλάβης ή συντήρησης.

Τονίζεται ωστόσο ότι τα παραπάνω στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατόπιν σχετικής προσομοίωσης των δεδομένων από τον ΔΕΣΦΑ

Με βάση όσα είχε αναφέρει στην εκδήλωση παρουσίασης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterranean Gas και πρώην στέλεχος της Jet Οil κ. Βασίλης Πετκίδης, ο σχεδιασμός του έργου προχωρεί με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το α΄τρίμηνο του 2024, ενώ έως το τέλος του έτους θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Παράλληλα είχε επισημάνει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει και το market test, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες τροποποίησης της άδειας από τη ΡΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της «Mediterranean Gas» συμμετέχουν οι εταιρείες NORION Ltd και VAPIANDO Ltd, με 80% και η Goldenport Marine Ltd συμφερόντων του εφοπλιστή κ. Γιάννη Δράγνη με ποσοστό 20%. Ωστόσο κατά την διοίκηση ενδιαφέρον επιδεικνύουν για συμμετοχή στο έργο και άλλοι διεθνείς όμιλοι και διαχειριστές υποδομών FSRU.

Σημειώνεται ότι στις 9 Ιουνίου πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους 1.001.000 ευρώ, μετά την οποία το μ.κ. ανέρχεται σε 1.375.000 ευρώ.

Σταύρος Γριμάνης

Πηγή:newmoney