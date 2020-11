Deree Roadshow: To Deree συνεχίζει το εκπαιδευτικό του «ταξίδι» οnline, με προορισμό τη Θεσσαλία

Mία περιεκτική αλλά πλούσια παρουσίαση για όλα όσα τους ενδιαφέρουν θα παρακολουθήσουν τόσο οι αυριανοί φοιτητές του Deree, που προέρχονται από την περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και οι γονείς τους, στην online παρουσίαση του Deree Roadshow, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, μεταξύ 19:00-20:15.

Το Deree, στο πλαίσιο των καθιερωμένων ενημερωτικών του εκδηλώσεων στην Ελλάδα, συνεχίζει το εκπαιδευτικό του ταξίδι, αυτήν τη φορά online. Φέτος, ο πρώτος διαδικτυακός προορισμός είναι η περιφέρεια Θεσσαλίας!

Παρόντες στο διαδικτυακό event θα είναι εκπρόσωποι του Deree και σύμβουλοι εγγραφών οι οποίοι θα παρουσίασουν στο κοινό όλα όσα αναδεικνύουν το Deree σε κορυφαία επιλογή σπουδών:

Τα 34 διεθνώς αναγνωρισμένα, σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα που οδηγούν σε πτυχία με διπλή πιστοποίηση (NECHE, OU).

Τις υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση ύψους €5,2 εκ.

Τις μοναδικές ευκαιρίες για αμειβόμενη πρακτική άσκηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τη συνεργασία του Κολλεγίου με κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, μέσω του προγράμματος Study Abroad.

Τις παράλληλες σπουδές με τα δημόσια πανεπιστήμια, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα για ένα ακόμη πτυχίο ή μία υποειδίκευση που θα ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ του φοιτητή.

Τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες και πώς μπορούν οι νέοι να τις αποκτήσουν στη διάρκεια των σπουδών τους.

Τη δυνατότητα συνδυασμών ακαδημαϊκών πεδίων (minors, double majors).

(minors, double majors). Την παρουσίαση θα ακολουθήσει Q&A session, διάρκειας 15΄, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις ερωτήσεις τους στους εκπροσώπους του Deree.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακαλουθήσουν την εκδήλωση δηλώνοντας τη συμμετοχή τους εδώ.

Σχετικά με το Deree – The American College of Greece

Το Deree αποτελεί μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μονάδες του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Προσφέρει 34 σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα bachelor, αναγνωρισμένα από τον αμερικανικό οργανισμό NECHE (New England Commission of Higher Education) και πιστοποιημένα από το OU (Open University) του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα προγράμματα προσφέροντα μέσω των τριών σχολών του Deree: School of Business and Economics, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Επιπλέον, μέσω της μεταπτυχιακής σχολής του Deree, προσφέρονται 8 προγράμματα master στους τομείς της Ψυχολογίας, της Επικοινωνίας, της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης Δεδομένων.

Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 145 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το γυμνάσιο, λύκειο-IB Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης.