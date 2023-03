Δεν υποχωρούν οι διαδηλωτές στη Γαλλία: Απέκλεισαν το μουσείο του Λούβρου για το συνταξιοδοτικό

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι απέκλεισαν τη Δευτέρα οι διαδηλωτές που αντιδρούν στην κίνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης χωρίς να υπάρξει τελική ψηφοφορία για το ζήτημα αυτό από το κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο ειρηνικής διαδήλωσης κατά των σχεδίων του Μακρόν να κάνει τους περισσότερους Γάλλους να εργάζονται επιπλέον δύο χρόνια, μέχρι την ηλικία των 64 ετών, ώστε να εξισορροπήσει το συνταξιοδοτικό προϋπολογισμό, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από τη γυάλινη πυραμίδα του Λούβρου. Ένα πανό έγραφε «Συνταξιοδότηση στα 60 – Να δουλεύουμε λιγότερο για να ζήσουμε περισσότερο».

Bravo. Le monde vous regarde

Employees of the culture sector have taken action by blocking access to the Louvre Museum in Paris.#ReformeDesRetaites #greve28mars #Manif28Mars #Gouvernementdetromperie #manifestation pic.twitter.com/PqJ7IMVsF7

