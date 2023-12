«Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ», προειδοποιεί ο Πούτιν στην ομιλία του για το Νέο Έτος

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα, στην ομιλία του για το Νέο Έτος, πως η χώρα του δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» αφού «υπερασπίσθηκε σθεναρά» τα συμφέροντά της το 2023, αλλά δεν ανέφερε ρητά την Ουκρανία.

«Αποδείξαμε πολλές φορές ότι μπορούμε να εκτελέσουμε τις πιο δύσκολες αποστολές και ότι δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ επειδή καμιά δύναμη δεν μπορεί να μας διχάσει», τόνισε κατά την ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

❗️Vladimir Putin returned from the Kremlin with a traditional Christmas greeting

Main statement

President of the Russian Federation:

▪️Work for the common good united Russian society;

▪️He thanked the special operations soldiers, calling them heroes;

▪️ Russia has proven… pic.twitter.com/Rr3FjbQwZJ

— Peacemaker (@peacemaket71) December 31, 2023