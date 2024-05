Δεν σταμάτησαν να γιουχάρουν την Eden Golan από το Ισραήλ όταν τραγούδησε το «Hurricane»

Η συμμετοχή της Eden Golan από το Ισραήλ στη Eurovision έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έντονης κριτικής, λόγω της πολεμικής κατάστασης στη Γάζα. Η εμφάνισή της πυροδότησε ξανά θυέλλα αντιδράσεων στον τελικό του διαγωνισμού, με το κοινό να εκφράζει δυσαρέσκεια και να διαμαρτύρεται ακατάπαυστα, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Παρά ταύτα, η EBU προσπάθησε να κρατήσει υπό έλεγχο τις αντιδράσεις του κοινού, βάζοντας ψεύτικα χειροκροτήματα, προκειμένου να διατηρήσει την ομαλότητα της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα, το Ισραήλ θεωρείται ένα από τα φαβορί του τελικού. Το «Hurricane» αναφέρεται σε μια γυναίκα που βιώνει μια προσωπική κρίση, ενώ διατηρεί μερικούς από τους στίχους του «October Rain». Πάντως η περσινή νικήτρια Loreen ξεκαθάρισε, σύμφωνα με τη Sun, πως δεν σκοπεύει να της δώσει το τρόπαιο σε περίπτωση που κερδίσει.

Χιλιάδες διαδηλωτές στο Μάλμε κατά του Ισραήλ

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους του Μάλμε, διαδηλώνοντας ενάντια στην ισραηλινή συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα.

Με τεράστιες σημαίες της Παλαιστίνης και πλακάτ κατά της Eurovision για το γεγονός ότι δεν απέκλεισε το Ισραήλ, περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα όπως «Eurovision, δεν μπορείς να κρυφτείς, υποστηρίζεις τη γενοκτονία» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Πάντως οι διαδηλώσεις στο Μάλμε ήταν ειρηνικές, με λίγους αστυνομικούς ορατούς κοντά στους διαδηλωτές. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν υπήρξαν καθόλου συλλήψεις στην πορεία.

Malmo coming out strong against Eurovision’s inclusion of Israel pic.twitter.com/QZaDpgXTAm

— ashok kumar 🇵🇸 (@broseph_stalin) May 11, 2024