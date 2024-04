Δεν άντεξε τελικά το κοριτσάκι που γεννήθηκε με καισαρική μετά τον θάνατο της μητέρας του στη Ράφα

Δεν κατάφερε, τελικά, να κρατηθεί στη ζωή το κοριτσάκι που γεννήθηκε με καισαρική, αφού η μητέρα του σκοτώθηκε μαζί με τον σύζυγό και την κόρη της σε ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Sabreen al-Sakani γεννήθηκε με καισαρική τομή σε νοσοκομείο της Ράφα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μέσα στο χάος που επικρατούσε στο νοσοκομείο, οι γιατροί έκαναν ανάνηψη στο μωρό, χρησιμοποιώντας μια χειροκίνητη αντλία για να σπρώξουν αέρα στους πνεύμονές του. Ωστόσο, δεν άντεξε, πέθανε την Πέμπτη και θάφτηκε δίπλα στη μητέρα της, από την οποία πήρε το όνομά της.

A baby girl was delivered posthumously after her pregnant Palestinian mother Sabreen Al-Sakani, her father and her older sister were all killed by an Israeli attack in Gaza’s Rafah pic.twitter.com/43SEpFgP60

— TRT World (@trtworld) April 21, 2024