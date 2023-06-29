Τοπικά

Δείτε τους επιτυχόντες με την υψηλότερη βαθμολογία στο 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας

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ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 16330
ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 16620
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 16220
ΖΕΜΠΙΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 15700
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 18220
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18220
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 16440
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17820
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ 16340
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 15850
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 19760

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