Δείτε τους επιτυχόντες με την υψηλότερη βαθμολογία στο 2ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 16330
ΒΑΦΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 16620
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 16220
ΖΕΜΠΙΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 15700
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 18220
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18220
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 16440
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 17820
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ 16340
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 15850
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 19760