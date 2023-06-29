Δείτε τους επιτυχόντες Με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο ΓΕΛ Αγριάς

Δείτε τους επιτυχόντες στο ΓΕΛ Αγριάς
ΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15666
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15498
ΚΑΚΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14320
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΑΦΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19520
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 14760
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17120
ΣΟΥΛΙΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16820
ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15820
ΜΑΤΡΑΚΟΥ ΟΡΝΕΛΑ 14600
ΝΤΕΝΤΓΚΙΟΝΑΙ ΜΑΡΙΝΑ 14120
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18730
ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15820
ΣΕΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15075