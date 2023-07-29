Δείτε τους επιτυχόντες εισαχθέντες του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Ν.Ιωνίας.
|ΒΛΑΧΑΒΑΣ
|ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΓΑΛΑΤΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
|ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΑΛΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΩΡΟΘΕΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΓΝΙΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΜΠ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΙΝΑ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΩΣΤΟΥΛΑ
|ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
|ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΑΡΚΑΤΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΜΥΡΣΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΣΜΥΡΛΗ
|ΑΝΝΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΟΜΠΡΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
|ΣΑΝ
|ΧΑΡΜΑΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ