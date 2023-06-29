Δείτε τους 10 πρώτους σε βαθμολογία του ΓΕΛ Βελεστίνου

|10 Πρώτοι σε βαθμολογία του ΓΕΛ Βελεστίνου
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο.
|ΑΝΘΡ
|1
|ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|18680
|ΥΓΕΙΑΣ
|2
|ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ
|ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
|18320
|ΘΕΤ.
|3
|ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
|18050
|ΑΝΘΡ
|4
|ΠΕΤΜΕΖΑΣ
|ΖΗΣΗΣ
|17930
|ΑΝΘΡ
|5
|ΤΖΑΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|17930
|ΥΓΕΙΑΣ
|6
|–
|–
|–
|ΟΙΚ
|7
|ΚΟΡΩΝΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|17770
|ΟΙΚ
|8
|ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|17650
|ΑΝΘΡ
|9
|ΚΥΚΛΟΣ
|ΖΗΣΗΣ
|17270
|ΟΙΚ
|10
|ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
|16570
Τοπικά
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