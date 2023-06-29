Δείτε τους 10 πρώτους σε βαθμολογία του ΓΕΛ Βελεστίνου

Τοπικά

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10 Πρώτοι σε βαθμολογία του ΓΕΛ Βελεστίνου
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο.
ΑΝΘΡ 1 ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18680
ΥΓΕΙΑΣ 2 ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 18320
ΘΕΤ. 3 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 18050
ΑΝΘΡ 4 ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΖΗΣΗΣ 17930
ΑΝΘΡ 5 ΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 17930
ΥΓΕΙΑΣ 6
ΟΙΚ 7 ΚΟΡΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 17770
ΟΙΚ 8 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17650
ΑΝΘΡ 9 ΚΥΚΛΟΣ ΖΗΣΗΣ 17270
ΟΙΚ 10 ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16570
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