Δείτε τα αποτελέσματα του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ + ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2023

Η επιτροπή Διαγωνισμών του Παραρτήματός του Ν. Μαγνησίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 17ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ +
ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 2023, για τις τάξεις Ε ́& ΣΤ ́ Δημοτικού, που πραγματοποιήθηκε στις 31/3/2023. Σε αυτόν
συμμετείχαν 1641 μαθητές από 71 Δημοτικά Σχολεία του Ν. Μαγνησίας και από αυτούς βραβεύονται 280
μαθητές της ΣΤ ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και 186 μαθητές της Ε ́ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Η Δ.Ε. συγχαίρει τους μαθητές,
τους γονείς τους και τους δασκάλους τους και εύχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντα
επιτυχίες στα Μαθηματικά! Τα ονοματεπώνυμα των επιτυχόντων μαθητών επισυνάπτονται στο συνημμένο
αρχείο και έχουν αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος eme-mag.gr.
Τελετή απονομής
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας ανακοινώνει τη διοργάνωση της Τελετής Απονομής
των Αριστείων, Βραβείων και Επαίνων των παραπάνω επιτυχόντων μαθητών την Τετάρτη 7 Ιουνίου, ώρα
19.30, στον προαύλιο χώρο του 14ου Δημοτικού Σχολείου, για να τιμήσει τους μαθητές που διακρίθηκαν.
Παρακαλούνται οι μαθητές, γονείς και δάσκαλοι, όπως τιμήσουν με την παρουσία τους την παραπάνω
εκδήλωση.
Θερινό Μαθηματικό
Η Δ.Ε. του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Μαγνησίας θα διοργανώσει επίσης το 11ο Θερινό Μαθηματικό
Σχολείο από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00, στο 14ο
Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Μεταμορφώσεως-Γ. Δήμου) για μαθητές της Ε ́ & ΣΤ ́ Δημοτικού. Έτσι σε
συνεργασία: α) με το Δήμο Βόλου και πιο συγκεκριμένα τις κ.κ. Κότογλου Δέσποινα, Αντιδήμαρχο Παιδείας
& Πολιτισμού Δ. Βόλου, την Κα Μορφογιάννη Αναστασία, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας
Εκπαίδευσης Δ. Βόλου και τον κ. Τζούνη Ευθύμιο, Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.
Βόλου, β) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ. Πολύζο Γεώργιο και γ) τον
Διευθυντή κ. Γκράσσο Γεώργιο καθώς και το Σύλλογο Διδασκόντων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, θα
διεξάγει το 11ο Μαθηματικό Θερινό Σχολείο 2023. Στο Θερινό Σχολείο, εκτός από τα μαθήματα
Μαθηματικών θα υλοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο και παράλληλα εργαστήρια σε συνεργασία με την Εταιρεία
Αστρονομίας & Διαστήματος, τη Σκακιστική ένωση και άλλους φορείς της πόλης μας. Οι μαθητές και οι
μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εγγραφούν ηλεκτρονικά στην αίτηση που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ-Μαγνησίας: eme-mag.gr.
Ε ́ ΤΑΞΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ 2023
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
1 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
2 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
3 ΝΤΑΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
5 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
6 ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
7 ΡΟΔΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
8 ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
9 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
10 ΤΡΙΚΙΩΝΗ ΛΥΔΙΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
11 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
12 ΖΕΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
13 ΛΑΔΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
14 ΚΑΡΑΦΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
15 ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
16 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
17 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
18 ΜΙΧΟΣ ΑΡΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
19 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
20 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
21 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
22 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
23 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
25 ΠΑΠΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
26 ΠΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
27 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
28 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
29 ΚΡΙΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
30 ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
31 ΜΑΛΑΜΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
32 ΒΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
Ε ́ ΤΑΞΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ 2023
33 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
34 ΚΑΜΠΙΛΑΥΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
35 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
36 ΠΛΑΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
37 ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
38 ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
39 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
40 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
41 ΣΕΡΜΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
42 ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
43 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
44 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
45 ΛΙΟΝΤΑ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
46 ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
47 ΤΣΙΝΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
48 ΜΑΝΩΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
49 ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
50 ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
51 ΜΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
52 ΤΡΕΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
53 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
54 ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
55 ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
56 ΤΣΙΓΓΙΝΕ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
57 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
58 ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΙ ΜΑΤΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
59 ΖΟΥΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
60 ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
61 ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
62 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
63 ΤΣΙΡΙΛΑ ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
64 ΠΑΝΙΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
65 ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
66 ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
67 ΜΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
68 ΠΙΛΑΤΙ ΑΛΙΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
69 ΜΠΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
70 ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
71 ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
72 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
73 ΓΡΥΠΑΡΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
74 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
75 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
76 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
77 ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
78 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
79 ΣΥΡΤΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
80 ΦΑΣΟΥΛΙΑΔΗ -ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΙΡΙΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
81 ΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
82 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
83 ΨΥΛΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
84 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
85 ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
86 ΓΚΟΥΝΤΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
87 ΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
88 ΚΟΥΤΙΝΑ ΛΥΔΙΑ-ΜΑΡΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
89 ΠΟΥΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
90 ΤΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
91 ΘΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
92 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
93 ΖΕΡΚΑ ΛΟΥΣΙΑΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
94 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
95 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
96 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
97 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
98 ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
99 ΜΑΝΙΩΤΗ-ΚΑΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
100 ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
101 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
102 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΝΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
103 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
104 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
105 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
106 ΑΡΚΑ-ΚΟΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
107 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
108 ΜΑΤΙΑΣΤΗ ΜΥΡΤΩ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
109 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
110 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
111 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
112 ΔΕΜΙΡΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
113 ΜΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
114 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΒΑΛΕΡΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
115 ΠΟΥΛΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
116 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
117 ΒΟΥΔΡΑΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
118 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
119 ΜΟΧΛΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
120 ΓΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
121 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
122 ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
123 ΠΛΑΚΙΔΑ ΙΡΙΔΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
124 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
125 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
126 ΓΙΟΝΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
127 ΓΚΙΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
128 ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
129 ΜΠΡΙΣΜΠΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
130 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
131 ΚΛΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
132 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
133 ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
134 ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
135 ΝΤΟΥΡΑ-ΜΑΤΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΟΛΓΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
136 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΛΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
137 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
138 ΠΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
139 ΦΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
140 ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
141 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
142 ΜΑΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
143 ΜΑΪΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
144 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
145 ΞΙΕ ΣΙΝ ΤΣΕΝ 0 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
146 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΗΛΙΑΔΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
147 ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
148 ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
149 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
150 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ ΖΩΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
151 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΑΝΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
152 ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
153 ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
154 ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
155 ΤΡΕΠΣΕΝΙΣΤΙ ΓΚΛΟΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
156 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
157 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
158 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
159 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
160 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΕΠΑΙΝΟΣ
161 ΜΠΟΣΜΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
162 ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
163 ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
164 ΔΑΛΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
165 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
166 ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
167 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
168 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΑΓΑΠΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
169 ΚΑΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
170 ΜΠΑΚΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
171 ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
172 ΚΟΥΠΤΣΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
173 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
174 ΧΙΜΟΛΛΑΡΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
175 ΣΟΥΝΤΟΥΛΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
176 ΨΑΡΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
177 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΕΠΑΙΝΟΣ
178 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΕΠΑΙΝΟΣ
179 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΕΠΑΙΝΟΣ
180 ΝΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΣΕΣΚΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
181 ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΑΡΓΥΡΩ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΙΝΟΣ
182 ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
183 ΝΤΑΦΟΥ ΔΑΦΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
184 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
185 ΚΑΒΟΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
186 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΣΤ ́ ΤΑΞΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ 2023
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
2 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
3 ΒΑΟΥΤΗ ΘΕΑΝΩ-ΜΑΡΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
4 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
5 ΣΙΓΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
6 ΠΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
7 ΤΑΤΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
8 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
9 ΤΖΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
10 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
11 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
12 ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
13 ΓΟΥΒΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
14 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
15 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
16 ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
17 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
18 ΘΕΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
19 ΝΤΟΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
20 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
21 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
22 ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
23 ΝΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
24 ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
25 ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
26 ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
27 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
28 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
29 ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
31 ΒΡΥΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
32 ΜΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
ΣΤ ́ ΤΑΞΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ 2023
33 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
34 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
35 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
36 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
37 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
38 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
39 ΝΤΟΚΟ ΜΑΤΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
40 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
41 ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΙΑΣΩΝ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
42 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
43 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
44 ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
45 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
46 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
47 ΚΟΡΜΠΑ ΦΑΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
48 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
49 ΝΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
50 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
51 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
52 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
53 ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
54 ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
55 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
56 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
57 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
58 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
59 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
60 ΤΡΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
61 ΑΛΕΣΙ ΝΙΚΟΛΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
62 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
63 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
64 ΡΕΠΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
65 ΛΙΚΑ ΣΙΛΒΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
66 ΜΠΑΡΔΙ ΓΚΡΕΪΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
67 ΠΙΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ 100%
68 ΓΚΟΜΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
69 ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
70 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
71 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
72 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
73 ΣΑΝΤΟ ΦΛΑΒΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
74 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
75 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΛΗΔΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
76 ΚΑΡΝΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΡΙΔΙΚΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
77 ΘΩΜΑΪΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
78 ΓΕΡΑΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
79 ΚΕΣΜΕΤΖΗΣ ΒΥΡΩΝ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
80 ΜΟΥΣΤΕΛΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
81 ΛΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
82 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
83 ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
84 ΓΚΙΡΓΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
85 ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
86 ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
87 ΜΠΟΥΡΛΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
88 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
89 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
90 ΛΙΑΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
91 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
92 ΚΛΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
93 ΧΑΒΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
94 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
95 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
96 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
97 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
98 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
99 ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
100 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
101 ΤΣΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
102 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
103 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
104 ΚΑΪΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
105 ΜΑΝΤΕΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
106 ΣΤΑΜΟΣ ΦΩΤΗΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
107 ΓΚΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
108 ΣΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
109 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΞΕΝΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
110 ΚΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
111 ΧΑΛΟΥΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
112 ΜΠΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΗΛΙΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
113 ΦΙΛΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
114 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
115 ΖΑΓΑΡΙΩΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
116 ΖΟΥΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
117 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
118 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
119 ΦΟΝ ΤΡΑΠ ΙΘΑΝ 0 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
120 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
121 ΚΑΡΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
122 ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
123 ΚΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
124 ΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΑΡΙΣΤΕΙΟ
125 ΖΓΟΥΛΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
126 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
127 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
128 ΚΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
129 ΚΑΡΑΪ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
130 ΡΗΓΑΣ ΦΩΤΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
131 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
132 ΓΚΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
133 ΣΤΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
134 ΛΑΪΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
135 ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
136 ΜΑΡΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
137 ΝΤΑΒΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
138 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
139 ΣΟΥΤΖΟΥΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
140 ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΔΥΛΗ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
141 ΦΥΗΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
142 ΔΟΥΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
143 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
144 ΚΟΥΠΡΙΝΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
145 ΛΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
146 ΚΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
147 ΤΣΟΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
148 ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
149 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
150 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ
151 ΝΤΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
152 ΑΓΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
153 ΛΑΠΠΑΣ ΟΜΗΡΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
154 ΜΠΑΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
155 ΜΠΙΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
156 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
157 ΤΣΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
158 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
159 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
160 ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
161 ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
162 ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
163 ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
164 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
165 ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
166 ΣΙΔΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
167 ΖΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
168 ΡΟΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
169 ΒΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
170 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
171 ΜΑΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
172 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
173 ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
174 ΧΡΥΣΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
175 ΜΠΙΛΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
176 ΚΟΡΔΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
177 ΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
178 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
179 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
180 ΜΑΡΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
181 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
182 ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
183 ΚΕΣΕΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
184 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
185 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
186 ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
187 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
188 ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
189 ΡΗΓΙΝΟΥ ΟΛΓΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
190 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
191 ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
192 ΚΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
193 ΚΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
194 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
195 ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
196 ΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
197 ΝΤΟΝΑ ΣΟΦΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΒΡΑΒΕΙΟ
198 ΧΑΥΔΑΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΒΡΑΒΕΙΟ
199 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
200 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
201 ΛΑΪΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
202 ΣΑΛΑΪ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
203 ΚΑΛΛΕΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
204 ΒΕΝΕΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
205 ΚΟΧΙΛΑ ΑΡΙΑΝΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
206 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
207 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΒΡΑΒΕΙΟ
208 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
209 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
210 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΧΡΥΣΣΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
211 ΤΣΙΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ
212 ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
213 ΖΥΜΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
214 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΖΩΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
215 ΡΙΖΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
216 ΛΙΚΑ ΕΡΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
217 ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟ
218 ΣΑΚΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
219 ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
220 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
221 ΣΟΥΪΠΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
222 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
223 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
224 ΔΟΥΚΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
225 ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
226 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
227 ΜΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΗΝΑ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
228 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
229 ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
230 ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
231 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
232 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-“ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ” ΕΠΑΙΝΟΣ
233 ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
234 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
235 ΣΥΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΕΡΜΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
236 ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
237 ΧΡΟΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
238 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
239 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
240 ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
241 ΒΥΣΑΝΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
242 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
243 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
244 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
245 ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΣΕΣΚΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
246 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΕΠΑΙΝΟΣ
247 ΓΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
248 ΜΑΡΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
249 ΝΤΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
250 ΞΑΦΗ ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
251 ΓΑΡΥΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
252 ΤΣΙΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
253 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
254 ΧΑΛΒΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
255 ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
256 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
257 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
258 ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
259 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
260 ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
261 ΛΟΤΙ ΑΡΙΕΛΑ 30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
262 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
263 ΞΗΡΑΚΙΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
264 ΘΕΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
265 ΚΥΡΙΑΖΗ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
266 ΜΠΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΕΠΑΙΝΟΣ
267 ΣΟΦΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΕΠΑΙΝΟΣ
268 ΓΙΑΣΚΟΛΛΑΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
269 ΤΡΙΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
270 ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
271 ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΕΠΑΙΝΟΣ
272 ΝΤΕΡΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΕΠΑΙΝΟΣ
273 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΕΠΑΙΝΟΣ
274 ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ” ΕΠΑΙΝΟΣ
275 ΠΕΤΟΒΑ ΟΡΕΣΤΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
276 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
277 ΣΑΒΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
278 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ
279 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
280 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ