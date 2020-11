David Prowse: Έφυγε από τη ζωή ο Darth Vader της ταινίας «Πόλεμος των Άστρων»

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Ντέβιντ Πράουζ (David Prowse), ο Βρετανός ηθοποιός που ερμήνευσε τον φανταστικό χαρακτήρα του Τζορτζ Λούκας «Νταρθ Βέιντερ» στην κλασική τριλογία «Ο Πόλεμος των Άστρων».

Σύμφωνα με τη Mirror ο Βρετανός καλλιτέχνης πέθανε μετά από μια σύντομη ασθένεια. «Είθε η Δύναμη να είναι μαζί του, πάντα! (“May the force be with him”) …Αν και έγινε διάσημος υποδυόμενος πολλά τέρατα – για εμένα αλλά και όλους όσους γνωρίζαμε τον Ντέιβ και συνεργαστήκαμε μαζί τους, ήταν ένας ήρωας στις ζωές μας», δήλωσε ο ατζέντης του Τόμας Μπόουνιγκτον.

Πηγή: Έθνος