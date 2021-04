ΔΑΣ ΟΤΑ: Η «αυτοδιάγνωση» δεν είναι λύση – Επαναλαμβανόμενα τεστ και στις σχολικές καθαρίστριες

Η ΔΑΣ ΟΤΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση για ανικανότητα και ανευθυνότητα στον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι καθαρίστριες των σχολείων που την Δευτέρα 19 Απρίλη θα ανοίξουν και που είναι επιφορτισμένες με τον καθαρισμό όλων των αιθουσών, των προαυλίων, των τουαλετών και των γραφείων, δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται της διαδικασίας των self tests. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη ΔΑΣ ΟΤΑ, τα τεστ πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενα, δωρεάν και με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του κράτους για όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Χωρίς να έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την καταπολέμηση της μετάδοσης της πανδημίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγεία και της ασφάλειας των εργαζομένων και του λαού, παρά μόνο αστυνομοκρατία και καταστολή για να περνάει νόμους που τις υπαγορεύει η «ανάπτυξη» των επιχειρηματικών ομίλων, η κυβέρνηση επιμένει στην «ατομική ευθύνη» για να καλύψει τις δικές της ευθύνες και την εγκληματική της ανικανότητα.

Ακόμα και η εξαγγελία της κυβέρνησης για άνοιγμα όλων των λυκείων της χώρας, που εξίσου βασίζεται στην «ατομική ευθύνη» των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών τους και την χρήση των self test, δείχνει πόσο ανίκανα και ανεύθυνα αντιμετωπίζει την κατάσταση της πανδημίας που είναι σε έξαρση, προκειμένου να δείξει ότι η ζωή του λαού μπαίνει σε μια δήθεν κανονικότητα, μετά και το άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Χωρίς τα self test να αποτελούν λύση, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα και με αμφίβολα αποτελέσματα από την λήψη δείγματος που θα γίνεται από τους πολίτες, η κυβέρνηση απέκλεισε από την διαδικασία των self test τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός παιδείας, η διενέργεια του τεστ θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα μόνο από κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου και θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο. Η προμήθεια των τεστ θα γίνεται δωρεάν από τα φαρμακεία βάσει του ΑΜΚΑ. Καμία πρόβλεψη για τις σχολικές καθαρίστριες.

Οι σχολικές καθαρίστριες των σχολείων που την Δευτέρα 19 Απρίλη θα ανοίξουν και που είναι επιφορτισμένες τον καθαρισμό όλων των αιθουσών, των προαυλίων, των τουαλετών και των γραφείων, δεν μπορεί να εξαιρούνται της διαδικασίας και ούτε φυσικά να το επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιες.

Τα τεστ πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενα, δωρεάν και με ευθύνη του ΕΟΔΥ και του κράτους για όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων.

Η «ατομική ευθύνη» και η «αυτοδιάγνωση», δεν περιορίζει και πολύ περισσότερο δεν καλύπτει τις ευθύνες της κυβέρνησης που δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για τα πολυμελή τμήματα, τις αίθουσες κλουβιά και την έλλειψη προσωπικού των σχολείων.