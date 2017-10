“City Call” από την Urbanact με δημόσιες τοιχογραφίες (video)

Βίντεο απολογισμός του προγράμματος δημόσιων τοιχογραφιών το οποίο υλοποίησε η Urbanact κατά το χρονικό διάστημα 25 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου στον Βόλο.

Οι καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν ήταν: Dreyk The Pirate με το έργο του “During The Storm” στην Νέα Ιωνία Λεωφ. Ειρήνης και Προύσσης, Same84 με το έργο του “The Blossom of Youth” έναντι του Δημοτικού Σταδίου, Sokar Uno με το έργο του “The Wings of Pegasus” στην περιοχή του Ξηρόκαμπου στην οδό Φυτόκου και ο Taxis με το έργο του “October” στην οδό Παπαρήγα στην περιοχή Κουφόβουνο της Νέας Ιωνίας.

Η Urbanact ευχαριστεί τους δημότες και όλους όσους συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το πρόγραμμα. “Δίνει” το επόμενο ραντεβού για το “CITY CALL vol2” το 2018, με νέες τοιχογραφίες, νέες συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.