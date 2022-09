Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα SUP (Stand Up Paddling) που έγινε στη Βαλτική θάλασσα και συγκεκριμένα στην Γκντύνια της Πολωνίας η Πένυ Τσαούτου αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Βόλου και Αργοναύτες, μέλος της Εθνικής Ομάδας SUP και Γενική Γραμματέας του ΕΟΣ Βόλου κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Masters στις μεγάλες αποστάσεις (12χλμ). Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός αφού η θάλασσα ήταν τρικυμιώδης, τα κύματα έφταναν το 1,5μ. και πάρα πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν.