Χρυσές Σφαίρες: Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Ολίβια Κόλμαν για το «The Favourite» του Λάνθιμου

Με μία Χρυσή Σφαίρα για την πρωταγωνίστριά του Ολίβια Κόλμαν φεύγει από την απονομή των «προάγγελων» των Οσκαρ ο Γιώργος Λάνθιμος.

Νικήτρια στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου αναδείχθηκε η Ολίβια Κόλμαν για τον ρόλο της βασίλισσας Άννας στο πολυβραβευμένο, μέχρι σήμερα, φιλμ «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.

Μεγάλοι νικητές, καλύτερη δραματική ταινία στις Χρυσές Σφαίρες 2019 αναδείχθηκε το «Bohemian Rhapsody» με τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι των Queen και στην κατηγορία της κωμωδίας/μιούζικαλ την πρωτιά απέσπασε τελικά το «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι.

Από την πλευρά της η Ολίβια Κόλμαν ευχαρίστησε τον Γιώργος Λάνθιμο για την ταινία στην οποία συμμετείχε και αστειεύτηκε λέγοντας ότι θα ήθελε να κλάψει αλλά δεν μπορούσε γιατί «θα την κοροϊδέψει το τραπέζι της». Όπως ανέφερε θα ήθελε να εκφράσει και άλλα συναισθήματα όπως πόσο σημαντική είναι για εκείνη η ταινία του Λάνθιμου, αλλά δεν έβρισκε λόγια να το κάνει, λόγω της συγκίνησης της στιγμής.

Να σημειωθεί ότι από νωρίς χθες το Twitter ήταν μαζί με τον Κόλμαν, υποστηρίζοντας ότι για την παρακάτω σκηνή των 13 δευτερολέπτων της αξίζει ακόμη και το Οσκαρ:

