«Χρυσάφι» αξίζει το πρώτο tweet που αναρτήθηκε ποτέ στο Twitter – Πωλείται για τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ

Εσύ πόσα θα ήσουν διατεθειμένος να σπαταλήσεις προκειμένου να αποκτήσεις το πρώτο Tweet που αναρτήθηκε ποτέ στο Twitter. Φαίνεται πως ορισμένοι θα διέθεταν έως και 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο CEO του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, βγάζει στο «σφυρί» το πρώτο-πρώτο tweet που αναρτήθηκε στον αχανή χώρο του διαδικτύου πριν από 15 ολόκληρα χρόνια. Ο Ντόρσεϊ δημοσίευσε μια διεύθυνση στο διαδίκτυο ονόματι Valuables, που επιτρέπει σε επίδοξους αγοραστές να αποκτήσουν tweet, υπογεγραμμένα από τους δημιουργούς του.

Το πρώτο Tweet στον κόσμο του Twitter

Στις 21 Μαρτίου, ο συνιδρυτής του Twitter αναρτούσε το πρώτο tweet αποτελούμενο από μόλις τέσσερις λέξεις: «Απλώς, σετάρω το τουίτερ μου».

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006